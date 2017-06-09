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Спортсмен-эмигрант Мурад Амриев позвонил родителям и сообщил, что его отпустили из грозненского отдела полиции. Об этом пишет в Фейсбуке сотрудник Комитета по предотвращению пыток (КППП) Олег Хабибрахманов.

Между тем на субботу в Грозном назначена пресс-конференция с участием Амриева. Анонс мероприятия разместила член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. "Всем желающим получить исчерпывающую информацию из первых уст предлагаем принять участие", - пишет Саратова.

После задержания в Белоруссии Амриев был выдан российской стороне. Утром в пятницу стало известно, что сотрудники ФСБ передали его чеченским силовикам. Амриева доставили в изолятор отдела полиции "Старопромысловский" в столице Чечни. Оттуда, по информации КППП, Амриев позвонил родителям и сказал, что у него "все нормально".

Как писала "Новая газета", на этапировании спортсмена в Грозный настояло чеченское руководство, в частности, депутат Госдумы Адам Делимханов.

В 2013 году грозненец Амриев сообщил в Комитет против пыток (предшественник нынешнего КППП), что 25 августа того же года кадыровцы похитили его в центре чеченской столицы и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы, касающиеся совершенного в 2008 году покушения на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева.

В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии. Самого спортсмена в 2010-м уже допрашивали по делу.

27 августа 2013-го Дашаев привез Амриева к родителям и потребовал, чтобы их старший сын вернулся в Чечню. Семья ответила, что не может гарантировать этого. В таком случае, заметил Дашаев, вся ответственность за покушение ляжет на младшего брата.

На другой день от Амриева потребовали явиться в полицию, однако он проигнорировал вызов и покинул Чечню. Позже он уехал из России. За границей Амриев продолжил спортивную карьеру и стал чемпионом мира по версии World Mixed Martial Arts Federation.

В 2014 году МВД по Чечне подало к Амриеву и КПП иск о защите чести и достоинства, его рассматривал Ленинский райсуд Грозного. Ведомство пыталось привлечь "Грани", освещавшие дело Амриева, в качестве соответчика. 30 марта 2015 года суд обязал Амриева и КПП опровергнуть публикацию "Граней".

4 июня Амриев въехал в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Как выяснилось, эмигрант находится в розыске по части 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа). Поводом к возбуждению дела послужила опечатка в его паспорте. Ранее Амриева уже разыскивали по этому делу, однако в 2014 году розыск был отменен. 1 февраля нынешнего года спортсмен был объявлен в розыск повторно.

Амриева отправили в брянский ИВС. Как отмечали правозащитники, это было сделано незаконно, поскольку часть 3 статьи 327 УК не предусматривает заключения в колонию.

Во вторник транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания эмигранта поджидали кадыровцы - двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Они намеревались похитить Амриева прямо на выходе из ведомства. Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Однако спортсмен сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

Амриев решил выехать на Украину, где у него есть вид на жительство, через Белоруссию. Хабибрахманов отметил, что такое решение эмигрант принял самостоятельно и правозащитники о его инициативе осведомлены не были. "Там те же базы данных по розыску, о чем Амриев, видимо, не знал, а у нас не было возможности это ему объяснить", - написал юрист.

В среду в городе Добруш Гомельской области Амриев был задержан белорусскими пограничниками. Основанием белорусские силовики назвали то, что в России он объявлен в федеральный розыск.

Эмигранта доставили в ОВД Добрушского района. Туда приехал адвокат, но ему не дали встретиться с подзащитным. Из случайно услышанного разговора белорусских милиционеров Полонский сообщил, что Амриева собираются в ближайшее время отвезти на границу России и там передать чеченским силовикам. При этом Амриев сказал, что если его отвезут в Россию, то он "может сделать с собой все, что угодно".

Амриев выкрикнул в окно РОВД, что ему не дают написать заявление о предоставлении убежища в Белоруссии.

Около 20:20 из РОВД одновременно выехали две колонны по три машины. Журналисты и адвокаты пытались преследовать автомобили. Однако несколько машин ушли от погони. Правозащитники решили, что Амриев находился в одной из них и уже передан российской стороне. Уже потом стало известно, что это было обманным маневром: в действительности же бывший грозненец находился в РОВД до ночи, его передача состоялась в пограничном пункте Хорошевка.