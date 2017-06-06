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В Брянской области полиция вынесла постановление об освобождении чемпиона мира по ММА, бывшего жителя Грозного Мурада Амриева. Однако ему мешают покинуть здание прокуратуры чеченские силовики, сообщает "Новая газета".

У прокуратуры находятся двое оперативных сотрудников МВД по Чечне в штатском в сопровождении чеченского спецназа в масках. Адвокат Петр Заикин опасается, что Амриева захватят силой прямо на выходе из здания.

В разговоре с адвокатами Амриева чеченский оперативник отказался отвечать, на каких основаниях силовики находятся в Брянске и почему они пытаются ограничить свободу передвижения спортсмена. На вопрос, на основании какой статьи Амриев объявлен в розыск, силовик сказал: "Да какая разница".

При этом Амриев должен дать пояснения следователю Евгению Зможному по поводу своего заявления, в котором оговорил себя в оскорблении сотрудника пограничной службы. Накануне он сделал это по совету брянского адвоката, чтобы приостановить процесс выдачи его чеченским силовикам. Однако следователь заперся в кабинете и отказывается принимать заявление у Амриева. Без объяснений следователю спортсмен не может уехать.

4 июня Амириева сняли с поезда на станции Суземка в Брянской области и собирались этапировать в Грозный, где ему грозит расправа.

Амриев с 1 февраля находился в розыске по подозрению в изготовлении подложного документа (часть 3 статьи 327 УК). Поводом для возбуждения дела стала опечатка в паспорте. Эта уголовная статья не предусматривает наказания в виде лишения свободы, поэтому Амриева отправили в изолятор незаконно, указывают юристы Комитета по предотвращению пыток.

Амриев уже находился в розыске по этому обвинению, однако в 2014 году розыск был отменен. Как считают правозащитники, повторное объявление в розыск связано с тем, что начальник грозненской полиции Магомед Дашаев объявил ему кровную месть. Дашаев считает, что старший брат Амриева участвовал в покушении на него.

Оба брата живут за границей. Мурад Амриев ехал в Москву, чтобы подать документы на новую визу.

Юристы КППП, представляющие интересы эмигранта в ЕСПЧ, подали туда заявление с просьбой срочно обязать Россию принять обеспечительные меры для его безопасности. В частности, указывали правозащитники, власти страны должны признать задержание Амриева незаконным и немедленно освободить его из ИВС. Также они настаивают, чтобы эмигранта не вывозили в Чечню.

Амриев обратился к правозащитникам из КПП в 2013 году с жалобой на похищение и пытки. 25 августа 2013 года его затолкали в машину в центре Грозного и отвезли в городское управление МВД, где в течение двух суток избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы, касающиеся покушения на Дашаева, совершенного в 2008 году.

В 2010 году Амриева уже допрашивали по этому делу. Его брат, которого Дашаев подозревал в преступлении, к тому времени жил в Германии.

27 августа Дашаев в сопровождении примерно 15 полицейских привез Амриева к родителям и потребовал, чтобы старший брат похищенного вернулся в Чечню. Семья ответила, что не может гарантировать этого. В таком случае, заметил Дашаев, вся ответственность за покушение ляжет на младшего брата.

На другой день от Амриева потребовали явиться в полицию, однако он проигнорировал вызов и покинул Чечню. Позже он уехал из России. За границей Амриев продолжил спортивную карьеру, став чемпионом мира по версии World Mixed Martial Arts Federation.

В 2014 году МВД Чечни подало к Амриеву и КПП иск о защите чести и достоинства, его рассматривал Ленинский райсуд Грозного. Ведомство пыталось привлечь "Грани", освещавшие дело Амриева, в качестве соответчика, однако иск нашему изданию так и не был предъявлен. В итоге 30 марта 2015 года суд обязал Амриева и КПП опровергнуть публикацию "Граней". Как отмечали адвокаты, решение в отношении "Граней" представляло собой "абсолютный юридический нонсенс".