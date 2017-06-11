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новость Отречение от Петра

Амриев отказался от услуг адвоката Заикина
11.06.2017
Петр Заикин. Фото с личной ФБ-страницы
Петр Заикин. Фото с личной ФБ-страницы
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Бывший эмигрант Мурад Амриев, находящийся в Грозном под подпиской о невыезде, отказался от услуг адвоката Комитета по предотвращению пыток Петра Заикина. Об этом в субботу вечером сообщил "Кавказский узел".

Амриев заверил, что поступил так "самостоятельно, без давления со стороны сотрудников правоохранительной системы Чечни".

Сам Заикин назвал решение своего клиента "взвешенным" и заметил, что у него остаются "прекрасные отношения с Амриевым".

"Моя персона достаточно болезненно воспринимается высокопоставленными чеченскими руководителями", - объяснил Заикин поступок Амриева. Адвокат напомнил, что защищал чеченского правозащитника Руслана Кутаева, в 2014 году осужденного к реальному сроку по сфабрикованному делу о хранении наркотиков.

"Это дань уважения чеченским традициям, несмотря на то что это не имеет никакого отношения к юриспруденции, - добавил Заикин. - Они пришли к договоренностям на основе местного права, и такое решение принято из уважения к этим обычаям".

Однако, заключил адвокат, он готов вновь вступить в дело Амриева, если тот обратится к нему.

В субботу Амриев выступил на пресс-конференции в Грозном совместно с членом Совета по правам человека при главе Чечни Хедой Саратовой. Он сообщил, что с момента доставки в Чечню никто его "не тронул и даже словом не обидел". "На данный момент никакой угрозы моей безопасности, безопасности моих родственников в республике нет и не будет, - подчеркнул бывший эмигрант. - Нам дали такое слово".

При этом Амриев отказался объяснить, почему поначалу сопротивлялся отправке в Чечню. Он заметил лишь, что "определенная ситуация была". Участие в пресс-конференции с Саратовой бывший эмигрант объяснил так: "Меня попросили по-человечески, меня встретили очень тепло, поэтому я не мог отказать в этом интервью".

25 августа 2013 года кадыровцы похитили Амриева в центре Грозного и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы о совершенном в 2008 году покушении на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева. В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии.

Амриев обратился в Комитет против пыток (предшественник нынешнего КППП), а в дальнейшем выехал за границу.

4 июня Амриев прибыл в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Как выяснилось, он объявлен в розыск по делу об использовании поддельного документа. Поводом к возбуждению дела стала опечатка в паспорте эмигранта. При этом заключения в колонию такое обвинение не предусматривает, а кроме того, как подчеркивал Заикин, сроки давности преследования Амриева по делу истекли.

Во вторник транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания эмигранта поджидали кадыровцы - двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Амриев сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

Между тем в ночь на четверг Амриев был задержан белорусскими пограничниками. Следующей ночью его выдали ФСБ на российской границе, а днем 9-го передали кадыровцам.

Подписку о невыезде с Амриева взяли именно по делу о поддельном документе, несмотря на истекший срок давности.

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11.06.2017
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