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новость Эмигрант Амриев задержан белорусскими пограничниками

08.06.2017
Мурад Амриев в транспортной прокуратуре в Брянске, 06.06.2017. Фото Олега Хабибрахманова
Мурад Амриев в транспортной прокуратуре в Брянске, 06.06.2017. Фото Олега Хабибрахманова
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Эмигрант Мурад Амриев, днем 6 июня сбежавший от чеченских силовиков, пытавшихся похитить его в Брянске, около полуночи в четверг был задержан белорусскими пограничниками в городе Добруш Гомельской области. Об этом сообщил на своей ФБ-странице председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

Основанием белорусские силовики назвали то, что в России Амриев объявлен в федеральный розыск.

Позже стало известно, что эмигранта доставили в ОВД Добрушского района и опрашивают в паспортно-визовой службе.

Дежурный погранотряда сообщил, что в райцентре Амриев останется до полудня, после чего его отконвоируют в Гомель.

В Белоруссию выехал адвокат КППП Петр Заикин. Он должен прибыть в Гомель к обеду. Одновременно правозащитники начали поиск местного адвоката, знакомого с белорусским миграционным законодательством, и вскоре нашли такого специалиста.

В четверг, добавил Каляпин в ответ на вопрос одной из читательниц, в Грозном будет подана жалоба на объявление Амриева в розыск. "Но рассмотрят ее не раньше, чем через неделю, - продолжил правозащитник. - И это будет суд в ЧР. Понимаете перспективу?"

"Пусть бы он лучше там (в Белоруссии. - Ред.) в СИЗО месяц посидел, пока мы в Грозном вопрос с объявлением его в розыск будем решать", - позже заметил председатель КППП, отвечая на другой вопрос.

У Амриева есть вид на жительство на Украине. Как можно предположить, именно туда он и пытался выехать через Белоруссию. Юрист КППП Олег Хабибрахманов заметил, что такое решение эмигрант принял самостоятельно и правозащитники о его инициативе осведомлены не были. "Там те же базы данных по розыску, о чем Амриев, видимо, не знал, а у нас не было возможности это ему объяснить", - написал юрист.

В 2013 году грозненец Амриев, боец MMA, сообщил в Комитет против пыток (предшественник нынешнего КППП), что 25 августа того же года кадыровцы похитили его в центре чеченской столицы и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы, касающиеся совершенного в 2008 году покушения на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева.

В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии. Самого спортсмена в 2010-м уже допрашивали по делу.

27 августа 2013-го Дашаев привез Амриева к родителям и потребовал, чтобы их старший сын вернулся в Чечню. Семья ответила, что не может гарантировать этого. В таком случае, заметил Дашаев, вся ответственность за покушение ляжет на младшего брата.

На другой день от Амриева потребовали явиться в полицию, однако он проигнорировал вызов и покинул Чечню. Позже он уехал из России. За границей Амриев продолжил спортивную карьеру и стал чемпионом мира по версии World Mixed Martial Arts Federation.

В 2014 году МВД по Чечне подало к Амриеву и КПП иск о защите чести и достоинства, его рассматривал Ленинский райсуд Грозного. Ведомство пыталось привлечь "Грани", освещавшие дело Амриева, в качестве соответчика, однако иск нашему изданию так и не был предъявлен. В итоге 30 марта 2015 года суд обязал Амриева и КПП опровергнуть публикацию "Граней". Как отмечали адвокаты, решение в отношении "Граней" представляло собой "абсолютный юридический нонсенс".

4 июня Амриев въехал в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Как выяснилось, эмигрант находится в розыске по части 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа). Поводом к возбуждению дела послужила опечатка в его паспорте. Ранее Амриева уже разыскивали по этому делу, однако в 2014 году розыск был отменен. 1 февраля нынешнего года спортсмен был объявлен в розыск повторно.

Амриева отправили в ИВС. Как отмечали правозащитники, это было сделано незаконно, поскольку часть 3 статьи 327 УК не предусматривает заключения в колонию.

6 июня транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания эмигранта поджидали кадыровцы - двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Они намеревались похитить Амриева прямо на выходе из ведомства.

Однако спортсмен сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
08.06.2017
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