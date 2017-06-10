О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.261562.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.261562.html
Также: Чечня, Россия, Полиция, Право, Общество, Политика, Война

новость Подписка по месту прописки

В Чечне Амриева отпустили под подписку о невыезде
10.06.2017
Кадр пресс-конференции Мурада Амриева
Кадр пресс-конференции Мурада Амриева
Реклама

Чеченские силовики отпустили под подписку о невыезде доставленного накануне в Грозный спортсмена-эмигранта Мурада Амриева. Он заявил, что пока не готов рассказать, почему отказывался возвращаться в Чечню. Видео пресс-конференции Амриева опубликовал шеф-редактор сайта "Кавполит" Беслан Успанов.

"Мурад Амриев в сопровождении оперативника был доставлен в полицию в Грозном. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан его близким родственникам, с которыми он и уехал домой", - сообщил в ночь на субботу сотрудник МВД Чечни. По версии чеченских силовиков, Амриев был объявлен в розыск, поскольку не являлся на допросы в рамках уголовного дела. Дело было возбуждено из-за якобы подложных документов.

Амриев беседе с членом Совета по правам человека при главе Чечни Хедой Саратовой заявил, что во время этапирования в Чечню к нему не применяли силу. Он также сказал, что в Брянске указал на одного из чеченских оперативников как на участника пыток в 2013 году "в целях собственной безопасности".

Выступая в субботу на пресс-конференции в Грозном Амриев заявил, что после задержания в Белоруссии "просил свои права, просил право на адвоката, просил, чтобы рассмотрели мое убежище", но его просьбу рассматривать отказались.

Амриев сказал, что не готов пока рассказывать, почему он отказался ехать домой. "Определенная ситуация была. Я не могу сейчас сказать. Я пришел сюда по просьбе Хеды и коллеги Хеды, поблагодарить людей за сочувствие, за переживание. А остальное, я сейчас просто не готов на такого толка вопросы отвечать. Я реально с четвертого числа можно сказать ни дня, ни ночи не знал. Меня попросили по-человечески, меня встретили очень тепло, поэтому я не мог отказать в этом интервью", - отметил Амриев.

В 2013 году Амриев сообщил в Комитет против пыток, что 25 августа того же года кадыровцы похитили его в центре чеченской столицы и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы, касающиеся совершенного в 2008 году покушения на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева. В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии.

После этого Амриев покинул Россию. Утверждалось, что Дашаев объявил Амриевым кровную месть.

4 июня Амриев въехал в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Во вторник транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания эмигранта поджидали кадыровцы - двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Они намеревались похитить Амриева прямо на выходе из ведомства. Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Однако спортсмен сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

Амриев решил выехать на Украину, где у него есть вид на жительство, через Белоруссию. В среду в городе Добруш Гомельской области Амриев был задержан белорусскими пограничниками. В ночь на пятницу его выдали на российской границе сотрудникам ФСБ. В пятницу Амриева передали чеченским оперативникам, которые отвезли его в Грозный.

Оставить комментарий Обсудить
10.06.2017
новость Новости по теме
09.06.2017 Амриев вышел на связь из Грозного →
09.06.2017 Эмигранта Амриева передали сотрудникам чеченского МВД →
09.06.2017 Адвокат: Амриева ночью передали сотрудникам ФСБ →
08.06.2017 Амриева увезли из Добрушского РОВД в неизвестном направлении →
08.06.2017 Россия предоставит Белоруссии кредит в 700 миллионов долларов →
08.06.2017 Эмигрант Амриев задержан белорусскими пограничниками →
06.06.2017 Эмигрант Амриев сбежал от чеченских силовиков в Брянске →
05.06.2017 Эмигранта Амриева хотят выдать в Чечню для расправы →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Украина обязана Путину
Виталий Портников
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
статья Терпение и блуд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Секретные встречи по Сирии
Бомбардировка объекта в Сирии. Съемка Минобороны России
статья 1000 лет русофобии
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Парад, которого не было
383
новость Дыра в РКН: пострадали банки
Эмблема Роскомнадзора
в блоге Как растут единоросы
383
новость Трамп: Дам показания под присягой
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость "Заведомо ложная" блокировка
Вадим Ампелонский. Фото с личной страницы
в блоге Хайку выше Конституции
383
новость Непомнящих вновь в ШИЗО
Иван Непомнящих в Басманном суде. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Философ и голая баба
383
новость Коми о русском вмешательстве
Джеймс Коми в Сенате США. Кадр NBC
новость Госдума одобрила снос хрущевок
Пикет у Госдумы 9 июня. Фото Игоря Бакирова
новость 12 июня: всех распознают
Камера слежения. Кадр телеканала "Россия"
новость Тайная хата Поклонской
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость The New Times: штраф за интервью
Иса, повстанец "Джабхат фатах эш-Шам" из Калуги. Источник: newtimes.ru
новость Студентов просят не ходить на акцию
Здание СЗГМУ. Фото: szgmu.ru
новость Россия требует вернуть дачи
Посольская дача в Мэриленде. Кадр съемки wusa9.com