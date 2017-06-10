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Чеченские силовики отпустили под подписку о невыезде доставленного накануне в Грозный спортсмена-эмигранта Мурада Амриева. Он заявил, что пока не готов рассказать, почему отказывался возвращаться в Чечню. Видео пресс-конференции Амриева опубликовал шеф-редактор сайта "Кавполит" Беслан Успанов.

"Мурад Амриев в сопровождении оперативника был доставлен в полицию в Грозном. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан его близким родственникам, с которыми он и уехал домой", - сообщил в ночь на субботу сотрудник МВД Чечни. По версии чеченских силовиков, Амриев был объявлен в розыск, поскольку не являлся на допросы в рамках уголовного дела. Дело было возбуждено из-за якобы подложных документов.

Амриев беседе с членом Совета по правам человека при главе Чечни Хедой Саратовой заявил, что во время этапирования в Чечню к нему не применяли силу. Он также сказал, что в Брянске указал на одного из чеченских оперативников как на участника пыток в 2013 году "в целях собственной безопасности".

Выступая в субботу на пресс-конференции в Грозном Амриев заявил, что после задержания в Белоруссии "просил свои права, просил право на адвоката, просил, чтобы рассмотрели мое убежище", но его просьбу рассматривать отказались.

Амриев сказал, что не готов пока рассказывать, почему он отказался ехать домой. "Определенная ситуация была. Я не могу сейчас сказать. Я пришел сюда по просьбе Хеды и коллеги Хеды, поблагодарить людей за сочувствие, за переживание. А остальное, я сейчас просто не готов на такого толка вопросы отвечать. Я реально с четвертого числа можно сказать ни дня, ни ночи не знал. Меня попросили по-человечески, меня встретили очень тепло, поэтому я не мог отказать в этом интервью", - отметил Амриев.

Мурада Амриева спрашивают почему он не хотел домой ехать. Мурад, отвечает, что "там своя история".



Благодарит всех, кто переживал. pic.twitter.com/ec4H6dndQ3 — Beslan Uspanov (@beslanu) 10 июня 2017 г.

В 2013 году Амриев сообщил в Комитет против пыток, что 25 августа того же года кадыровцы похитили его в центре чеченской столицы и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы, касающиеся совершенного в 2008 году покушения на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева. В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии.

После этого Амриев покинул Россию. Утверждалось, что Дашаев объявил Амриевым кровную месть.

4 июня Амриев въехал в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Во вторник транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания эмигранта поджидали кадыровцы - двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Они намеревались похитить Амриева прямо на выходе из ведомства. Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Однако спортсмен сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

Амриев решил выехать на Украину, где у него есть вид на жительство, через Белоруссию. В среду в городе Добруш Гомельской области Амриев был задержан белорусскими пограничниками. В ночь на пятницу его выдали на российской границе сотрудникам ФСБ. В пятницу Амриева передали чеченским оперативникам, которые отвезли его в Грозный.