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новость С места на месть

Чемпиона мира по ММА хотят выдать в Чечню для расправы
05.06.2017
Мурад Амриев. Фото: pytkam.net
Мурад Амриев. Фото: pytkam.net
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Бывшего жителя Грозного Мурада Амриева сняли с поезда на станции Суземка в Брянской области. Как сообщает "Новая газета", Амриева собираются этапировать в Грозный, где ему грозит расправа.

По словам следователя Брянского линейного отдела МВД на транспорте Ивана Курпатова, Амирев находится в изоляторе временного содержания областного главка полиции, в ближайшее время за ним должны приехать чеченские полицейские.

Амриев с 1 февраля находился в розыске по подозрению в изготовлении подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК). Поводом для возбуждения дела стала опечатка в паспорте. Эта уголовная статья не предусматривает наказания в виде лишения свободы, поэтому Амриева отправили в изолятор незаконно, указывают юристы Комитета по предотвращению пыток (КПП).

В 2014 году Амриев был снят с розыска по этому обвинению. Как считают правозащитники, повторное объявление в розыск связано с тем, что начальник грозненской полиции Магомед Дашаев объявил ему кровную месть. Дашаев считает, что старший брат Амриева участвовал в покушении на него.

Оба брата живут за границей. Мурад Амриев ехал в Москву, чтобы подать документы на новую визу.

Амриев обратился к правозащитникам из КПП в 2013 году с жалобой на похищение и пытки. 25 августа 2013 года его затолкали в машину в центре Грозного и отвезли в городское управление МВД, где в течение двух суток избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы, касающиеся покушения на Дашаева, совершенного в 2008 году.

В 2010 году Амриева уже допрашивали по этому делу. Его брат, которого Дашаев подозревал в преступлении, к тому времени жил в Германии.

27 августа Дашаев в сопровождении примерно 15 полицейских привез Амриева к родителям и потребовал, чтобы старший брат похищенного вернулся в Чечню. Семья ответила, что не может гарантировать этого. В таком случае, заметил Дашаев, вся ответственность за покушение ляжет на младшего брата.

На другой день от Амриева потребовали явиться в полицию, однако он проигнорировал вызов и покинул Чечню. Позже он уехал из России. За границей Амриев продолжил спортивную карьеру, став чемпионом мира по версии World Mixed Martial Arts Federation.

В 2014 году МВД Чечни подало к Амриеву и КПП иск о защите чести и достоинства, его рассматривал Ленинский райсуд Грозного. Ведомство пыталось привлечь "Грани", освещавшие дело Амриева, в качестве соответчика, однако иск нашему изданию так и не был предъявлен. В итоге 30 марта 2015 года суд обязал Амриева и КПП опровергнуть публикацию "Граней". Как отмечали адвокаты, решение в отношении "Граней" представляло собой "абсолютный юридический нонсенс".

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05.06.2017
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