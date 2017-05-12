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Также: Чечня, Общество, Регионы, Политика, Россия, Война | Персоны: Рамзан Кадыров

новость ВЦИОМ: 42 процента россиян уважают Кадырова

12.05.2017
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля
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У 42 процентов россиян, знающих главу Чечни Рамзана Кадырова, политик вызывает уважение. Такие данные приводятся в новом исследовании ВЦИОМа об отношении к Кадырову, опубликованном на сайте организации.

За год показатель уважения вырос на 11 процентов: в аналогичном исследовании 2016 года такое чувство к главе Чечни испытывал 31 процент опрошеннных. В этом году доверяют Кадырову 24 процента знающих его россиян, симпатизируют - 23 процента, год назад эти показатели составляли 16 и 5 процентов.

При этом не доверяют лидеру Чечни 8 процентов участников исследования, испытывают антипатию 4 процента, боятся 2 процента опрошенных. В прошлом году показатели были такие же, кроме рейтинга антипатии - он составлял 9 процентов.

Больше половины опрошенных - 55 процентов - считают, что своей деятельностью Кадыров приносит больше пользы для страны, 22 процента - что примерно поровну вреда и пользы, и только 4 процента - что больше вреда. В прошлогоднем исследовании одобряли деятельность главы Чечни 49 процентов опрошенных, считали пользу и вред от нее одинаковыми 22 процента, полагали вредной - 7 процентов.

Меньше стало безразличных к Кадырову, сейчас их 16 процентов, а в прошлом году такие люди составляли почти четверть участников опроса - 24 процента. Только 6 процентов участников исследования впервые услышали фамилию Кадырова.

Среди связанных с Кадыровым информационных поводов, которые запомнились опрошенным, три самых популярных - это развитие Чечни, борьба с терроризмом и наведение порядка в регионе. Преследование гомосексуалов в Чечне в список этих поводов не попало. При этом большинство участников исследования (57 процентов) затруднились ответить, чем конкретно им запомнился Кадыров.

Опрос проводился с 26 по 28 апреля методом телефонного интервью, в нем участвовали 1800 респондентов.

17 апреля Кадыров заявил о "массированной информационной атаке" на Чечню. По его словам, "международные правозащитные организации" стремятся очернить чеченские "общество, образ жизни, традиции и обычаи".

Комментарии 98 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
12.05.2017
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