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Также: Право, Полиция, Происшествия, Чечня, НКО, Общество, Война | Персоны: Игорь Каляпин, Рамзан Кадыров

новость В полиции назвали "защитой Кадырова" нападение на Каляпина в Москве в 2014 году

12.05.2017
Нападение кадыровцев на Игоря Каляпина. Кадр Грани-ТВ
Нападение кадыровцев на Игоря Каляпина. Кадр Грани-ТВ
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В полиции мотивировали отказ в возбуждении уголовного дела о нападении в 2014 году на председателя Комитета против пыток Игоря Каляпина тем, что нападавшие защищали главу Чечни Рамзана Кадырова. Это следует из постановления, подписанного майором полиции Копытенковым, сообщается на сайте КППП.

Постановление участковый уполномоченный Хамовнического отдела полиции вынес в июле прошлого года. Однако ознакомиться с описательной частью документа удалось только сейчас, после нескольких жалоб, отмечают в Комитете по предотвращению пыток.

"Полицейский добросовестно провел проверку, в ходе которой собрал достаточные данные для возбуждения уголовного дела по статье 213 УК (хулиганство). Тут вам и действия, совершенные группой лиц, и явно по предварительному сговору, и при скоплении людей в общественном месте, ну и самое главное - господин Копытенков сам установил, что нападение было совершено по мотивам политической, идеологической ненависти: "действия неизвестных были направлены на защиту главы Чеченской республики Кадырова". Тем удивительнее его вывод, что в действиях нападавших отсутствует состав преступления. С таким выводом мы, конечно, согласиться не можем, поэтому обжаловали "отказное" постановление в Хамовническую прокуратуру. В ближайшее время мы ожидаем решения по нашей жалобе", - рассказал юрист КППП Сергей Бабинец, представляющий интересы Каляпина.

Каляпин уже четырежды получал отказ в возбуждении уголовного дела по этом у инциденту, отмечают в КППП. Московские полицейские считают, что в произошедшем отсутствует состав преступления.

11 декабря 2014 года провокаторы-кадыровцы устроили скандал на пресс-конференции "Коллективное наказание как метод борьбы с вооруженным подпольем в Чечне" ( Видео ВИДЕО). Помимо Каляпина в мероприятии, прошедшем в Независимом пресс-центре, участвовали глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина и спецкор "Новой газеты" Елена Милашина.

Когда Каляпин в своем выступлении подчеркнул преступный характер методов, которыми Кадыров борется с вооруженным подпольем, некий гражданин в деловом костюме, не представившись, прервал правозащитника репликой: "А вы скажите, как с ними бороться". Каляпин пообещал ответить на все интересующие вопросы по окончании выступления, однако провокатор настаивал на немедленном ответе.

После этого двое других людей, стоявшие в зале, не снимая курток и шапок, приблизились к столу, за которым сидели выступающие, и метнули в Каляпина несколько яиц. Перед этим один из нападавших заявил: "Рамзан Кадыров - это герой России, который вытащил свой народ".

Разбившиеся яйца испачкали Каляпину волосы и пиджак. Также яйца попали в Черкасова, который встал, чтобы защитить коллегу, и в сидевшую рядом Локшину.

"Так, гондоны, вы яйца потеряли", - сказал Черкасов, выходя из-за стола к нападавшим. Те немедленно покинули помещение.

Провокатор в костюме, в отличие от них, остался в зале. Каляпин предложил его задержать. Провокатор, не смутившись, продолжил задавать вопросы. Предложение представиться он проигнорировал, а когда от него вновь потребовали подождать с вопросами до окончания выступлений, обвинил докладчиков в тенденциозности по отношению к Кадырову и также ушел.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
12.05.2017
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