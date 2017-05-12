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новость Пьеса в одном бездействии

Суд отклонил жалобу "Новой газеты" на бездействие СК по поводу притеснения геев в Чечне
12.05.2017
Басманный суд. Фото Граней.Ру
Басманный суд. Фото Граней.Ру
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Басманный райсуд Москвы отказался рассматривать жалобу "Новой газеты" на бездействие Следственного комитета по публикации в издании о преследовании геев в Чечне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Суд возвратил жалобу юриста издания Андрея Сабинина для устранения допущенных недостатков, сказала Царева. "По мнению заявителя, руководитель СКР обязан был предпринять меры для проверки сведений о совершенном преступлении. Вместе с тем, заявителем не представлено сведений о том, проверялся ли им факт дачи поручения председателем ведомства о проверке сообщения о преступлении, распространенное в СМИ", - отметила она.

1 и 5 апреля в "Новой" были опубликованы две статьи Елены Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства спасшихся из Чечни жертв преследований.

Чеченские чиновники крайне резко отреагировали на публикацию. В "Новой" расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами. 17 апреля пресс-служба СКР сообщила, что ведомство проверяет информацию об угрозах журналистам "Новой газеты" и "Эха Москвы". Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в СКР по Чечне "обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало". Тем не менее 17 апреля Милашина сообщила, что СКР начал проверку опубликованных изданием фактов преследования геев в Чечне.

20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным назвал "провокационными" статьи "про Чеченскую Республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кадыров заверил главу государства, что о каких-либо угрозах в адрес журналистов за публикации о ситуации в республике не может быть и речи. При этом Песков отметил, что сами сообщения СМИ о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не подтверждаются.

20 апреля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что сомневается в достоверности сведений о преследованиях геев в Чечне. "У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложный донос, - сказала омбудсмен. - Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?"

Однако 5 мая Москалькова на встрече с Путиным заявила, что занимается проблемой "лиц нетрадиционной ориентации", которые обратились к ней в связи с нарушением их прав. "Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы. И просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут", - сказала Москалькова.

Со своей стороны Путин обещал обсудить с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым положение геев на Северном Кавказе. "Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется. Надеюсь, коллеги откликнутся и вас поддержат", - сказал Путин. Это было первое публичное высказывание президента о преследованиях геев в Чечне.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
12.05.2017
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Страх и смех

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Выступать они должны под одним куполом - и Поклонская с экспертами, и Кадыров с богословами. Одно без другого немыслимо, да и не бывает так, чтобы на местах требовали уважать эксклюзивные чувства верующих, а в центре не требовали. И вот цирковые новости из Грозного и из Москвы. В Чечне нет геев, а царя обнесли любовницей.
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Перья в поисках штыков

Илья Мильштейн, 17.04.2017

"Вы ждете чего?" - вопрошает Алексей Алексеевич, и в голосе его можно расслышать одновременно и командирские нотки, и отчаянные. На них, на жандармов и скалозубов, невыездных, подневольных и униженных, когда речь идет о Кадырове и его джигитах, ничуть не меньше прочих россиян, только и осталось уповать.
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