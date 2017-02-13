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новость HRW: В битве за Алеппо режим Асада применял химическое оружие

13.02.2017
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
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В последний месяц битвы за Алеппо войска сирийского диктатора Башара Асада планомерно устраивали химические атаки на районы города, контролируемые повстанцами. Об этом сообщается в докладе Human Rights Watch, представленном в понедельник в ООН.

Достоверно известно о восьми случаях использования хлора с 17 ноября по 13 декабря 2016 года. Вертолеты Асада сбрасывали баллоны с ядовитым газом на жилые районы Алеппо. Жертвами атак стали по меньшей мере девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. Еще около 200 мирных жителей пострадали.

"Картина эпизодов сброса хлора свидетельствует о том, что мы имеем дело не с личной инициативой отдельных, вышедших из под контроля акторов, а с частью общей военной стратегии занятия города", - подчеркнул замдиректора HRW по чрезвычайным ситуациям Уле Солванг.

Правозащитники отметили, что Совбез ООН до сих пор не принял мер по итогам работы международной комиссии, образованной Объединенными нациями совместно с Организацией по запрещению химического оружия. Эта комиссия идентифицировала подразделения войск Асада, виновных в ранее проведенных химатаках. Против командиров этих подразделений необходимо ввести санкции, настаивает HRW.

Ранее режим Асада неоднократно уличали в химических атаках на районы, занимаемые повстанцами. В августе 2013 года, после очередной атаки, давление на диктатора с требованием уничтожить химический арсенал усилилось. США предупредили, что в случае отказа выполнить это требование по позициям Асада будет нанесен мощный удар. В сентябре того же года диктатор под давлением Москвы согласился присоединиться к Конвенции о запрещении химоружия. Позже в том же месяце Совбез ООН одобрил соответствующую резолюцию, а в начале октября началось уничтожение арсенала. Утверждалось, что в январе 2016 года оно было завершено.

Однако последующие отчеты международных организаций продемонстрировали, что Асад обманул международное сообщество и продолжает применять химоружие.

Об использовании химического оружия в битве за Алеппо ранее сообщал Reuters. Агентство передавало, что утром 20 ноября войска диктатора сбросили хлор на район Сахур, в результате чего погибла семья из шести человек. В докладе HRW этот случай подтвержден.

Силы Асада взяли Алеппо 23 декабря 2016 года.

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13.02.2017

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