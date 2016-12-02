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новость Молчите, проклятые списки

Депутат требует проверить "Мемориал" в связи с публикацией списка сотрудников НКВД
02.12.2016
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
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Первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций жириновец Иван Сухарев попросил Генпрокуратуру проверить деятельность Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал", сообщает RT. Поводом стала публикация базы "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935—1939".

Сухарев назвал "опасной провокацией" действия "Мемориала". "Если бы это опубликовал официальный исторический сайт или сайт ФСБ, то это бы не вызывало столько вопросов. Но этот список опубликовал "Мемориал", с подтекстом, что все эти люди совершали преступления в 1930-е годы. Достаточно посмотреть название - "Справочник о чекистах эпохи Большого террора". То есть с легкой руки "Мемориала" 40 тысяч бойцов НКВД стали военными преступниками и сталинскими палачами. А в структуры народного комиссариата входили и погранвойска, и пожарная охрана, и служба картографии, и управление шоссейных дорог, и многое, многое другое! И тут все эти люди становятся карателями", - заявил депутат.

По мнению депутата Госдумы, публикация может нарушать сразу ряд статей Уголовного кодекса, в том числе 282 (разжигание ненависти по социальному признаку).

Сухарев также сослался на послание Владимира Путина Федеральному собранию. В нем президент призвал к единству. "Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России", - сказал Путин.

В "мемориале" отметили, что ничего противозаконного в своей деятельности не видят. Подробно комментировать донос депутата в НКО не стали.

24 ноября "Мемориал" опубликовал на своем сайте справочник Андрея Жукова о кадровом составе органов госбезопасности СССР на конец 30-х годов. справочнике представлены краткие сведения о 39 950 сотрудниках НКВД, получивших специальные звания системы госбезопасности с момента их введения в 1935 году до начала 1941-го. Особое внимание уделено периоду с осени 1935-го до середины 1939 года - в книгу включены практически все лица, получившие спецзвания в это время.

Предварительная версия справочника была издана в мае нынешнего года на компакт-диске. С тех пор к моменту публикации книги в Сети примерно в 4,5 тысячи статей были внесены изменения и дополнения.

"С помощью справочника станет возможно атрибутировать множество сотрудников госбезопасности эпохи Большого террора, известных до сих пор лишь по фамилии (как правило, даже без указания имени и отчества) - из подписей в следственных делах или из упоминаний в мемуарных текстах", - отмечалось в публикации "Мемориала".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, стоит ли публиковать сведения о сотрудниках НКВД, заметил: "Тема весьма чувствительная. Очевидно, что здесь мнения расходятся у многих, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем и те и другие выступают весьма аргументированно".

Позже СМИ сообщили, что потомки чекистов обратились с открытым письмом к президенту с требованием закрыть доступ к базе данных, так как опасаются мести современников за репрессированных предков. Член правления "Мемориала" Александр Черкасов, заявил, что публикацию удалять не будут.

"На чем могут быть основаны требования по закрытию доступа к информации? Это архивные материалы, в которых нет сведений, не соответствующих действительности. Это важная информация, имеющая общественное значение. Более того, для кого-то это важная информация о родственниках. Я уже получил письма, например, от каких-то своих знакомых, которые уточняют сведения о своей родне. И у нас есть история, в которой были и имели имена жертвы террора, но исполнители террора тоже имели имена, и знать их нужно", - сказал Черкасов.

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02.12.2016
в блоге Блоги
165
Александр Черкасов 04.09.2015
в блоге Суд без стыда
49
Людмила Алексеева 10.11.2015
в блоге Солидарность с "Мемориалом"
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Международный "Мемориал"

Илья Мильштейн, 10.11.2014

Cюжет с "Мемориалом" - это тоже такой "Чебурашка", но на уровне правозащитных НКО, которых давно уже приравняли к иностранным агентам. Это возмездие Западу. Это аргумент в дискуссии. Вы желаете нам навредить, а мы сами себе навредим так, как даже вы не сможете. Локти будете кусать от досады.

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