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новость Не пришьешь звезду - пришьем дело

Минюст направил с суд протокол об отказе "Мемориала" признать себя "агентом"
24.10.2016
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
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Минюст направил в суд протокол об административном правонарушении в отношении Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" за отказ добровольно регистрироваться в качестве "иностранного агента". Об этом заявила исполнительный директор НКО Елена Жемкова, сообщает Интерфакс.

"Они составили протокол о том, что поскольку мы не включили себя добровольно, это правонарушение. Этот протокол передан в суд, дальше суд будет этот вопрос решать, - сказала Жемкова. - Естественно, мы с этим не согласны, у нас еще досудебная стадия. Они считают, что мы должны быть включены в реестр, мы, апеллируя к решению Конституционного суда, поскольку мы международная организация, считаем, что не должны".

До решения суда о правомочности признания НКО "иностранным агентом" никакого административного правонарушения нет, подчеркнула Жемкова. По ее словам, Минюст до сих пор не ответил на возражения "Мемориала", а также не предоставил акт решения о включении в реестр "агентов".

"Когда мы эту бумагу получим, мы уже сами подадим в суд с обжалованием решения о включении в реестр", - заявила исполнительный директор.

4 октября Минюст принял решение о включении "Международного Мемориала" в реестр "иностранных агентов". "Мы считаем это решение противоправным и будем его обжаловать и оспаривать в судах", - говорилось в заявлении НКО.

5 сентября Минюст по поручению Генпрокуратуры начал внеплановую проверку "Международного Мемориала". Ее целью было "выявление наличия (отсутствия) признаков деятельности Организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента".

По запросу Минюста общество предоставило для проверки документы за четыре года: протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские выписки. Общий объем выданной документации составил 31 250 листов.

В настоящее время в списке инагентов находятся зарегистрированный в Москве​ правозащитный центр "Мемориал", межрегиональная общественная организация "Информационно-просветительский центр "Мемориал", региональные общества "Мемориал" Республики Коми, Рязанской области, Петербурга и Екатеринбурга.

10 октября 2014 года стало известно, что Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации общества "Мемориал". Поводом стали обнаруженные в уставных документах несоответствия действующему законодательству.

22 ноября 2014 года на конференции общества были приняты новые уставы международного и российского "Мемориала". Документы были дополнены положениями, без которых Минюст требовал ликвидации НКО. 12 декабря НКО сдала в Минюст документы об изменении устава общества. Однако к назначенному на 17 декабря заседанию ВС министерство не успело провести по ним полную правовую экспертизу. По просьбе "Мемориала", поддержанной Минюстом, заседание было вновь перенесено.

28 января 2015 года Верховный суд оставил без удовлетворения иск Минюста о ликвидации "Мемориала", так как общество полностью устранило нарушения закона в своей деятельности.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
24.10.2016
в блоге Блоги
165
Александр Черкасов 04.09.2015
в блоге Суд без стыда
49
Людмила Алексеева 10.11.2015
в блоге Солидарность с "Мемориалом"
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Международный "Мемориал"

Илья Мильштейн, 10.11.2014

Cюжет с "Мемориалом" - это тоже такой "Чебурашка", но на уровне правозащитных НКО, которых давно уже приравняли к иностранным агентам. Это возмездие Западу. Это аргумент в дискуссии. Вы желаете нам навредить, а мы сами себе навредим так, как даже вы не сможете. Локти будете кусать от досады.

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