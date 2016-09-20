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Четыре российских чемпиона Паралимпиады в Сочи фигурируют в июльском докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Об этом заявила тренер спортсменов Ирина Громова, сообщает Интерфакс.

"Мы недавно, 13 сентября, узнали, что попали в доклад Макларена. Мы хотим сказать, что абсолютно чисты. Ситуация шокирующая для нас. В списке Рушан Миннегулов, Светлана Коновалова, Владислав Лекомцев и отсутствующий здесь Роман Петушков", - сказала Громова на пресс-конференции в Москве .

В Сочи Петушков выиграл три золотые медали в биатлоне и три на лыжных гонках на различных дистанциях, став первым в истории шестикратным паралимпийским чемпионом. Миннегулов стал паралимпийским чемпионом в лыжных гонках на 20 км и в эстафете, а также серебряным призером в лыжном спринте. Коновалова получила в гонках и биатлоне две золотые, две серебряные и бронзовую медаль, а Лекомцев - два золота и три бронзы.

22 июля, после получения сведений о 35 российских паралимпийцах, упоминающихся в отчете комиссии WADA, Международный паралимпийский комитет открыл дело в отношении ПКР.

7 августа было объявлено, что МПК принял единогласное решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады и лишении ПКР членства в организации. После этого ПКР подал апелляцию в CAS.

23 августа стало известно, что CAS оставил в силе решение МПК. ПКР оспорил это решение в Федеральном суде Швейцарии. В среду и эта инстанция отклонила российскую жалобу. "Федеральный суд отклоняет ходатайство ПКР о допуске российских спортсменов для участия в Паралимпийских играх. ПКР не может заявить на Паралимпийские игры ни одного спортсмена", - говорилось в решении суда.

1 сентября МПК отклонил индивидуальные заявки российских спортсменов на допуск к соревнованиям Паралимпиады 2016. "Международный паралимпийский комитет объявил в четверг, что не позволит отдельным российским спортсменам участвовать в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских игр в Рио-2016. Решение принято после индивидуальных запросов от более чем 175 российских спортсменов участвовать в Паралимпийских играх, которые открываются 7 сентября", - говорилось в пресс-релизе.

В России для не допущенных на Игры паралимпийцев по инициативе президента Владимира Путина были проведены отдельные соревнования.