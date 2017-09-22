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Ленинский районный суд Уфы поместил под административный арест на пять суток Амира Туйгунова, сообщает Proufu.Ru. Накануне он выступил ведущим митинга за отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Туйгунов признан виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции). Накануне вечером полицейские задержали его по окончанию акции. Власти отказались согласовывать митинг. При этом организаторы считали акцию согласованной, так как отказ поступил позже предусмотренного законом срока.

Накануне вечером Туйгунов был доставлен в ОП "Ленинский" Уфы вместе со своим адвокатом Камилем Мухаметдиновым. Ленинский райсуд признал юриста виновным по той же статье и арестовал Мухаметдинова на семь суток.

По словам самого Туйгунова, при задержании к нему была применена физическая сила. Полицейские скрутили ему руки, хотя активист не сопротивлялся. Туйгунов заявил, что только уперся руками, когда его помещали в автобус, так как он требовал присутствия адвоката. "Когда меня волокли, сотрудник полиции еще кричал, что у меня якобы нож. Конечно, никакого ножа не было. Иначе бы это было зафиксировано в протоколе", - заявил задержанный. Он добавил, что в суде видеозапись задержания была предоставлена без звука, и заявил, что намерен оспаривать решение районного судьи в Верховном суде Башкирии.

В среду Уфе на несогласованный митинг за отставку главы Башкирии собралось около 700 человек.При этом предыдущая акция за отставку Хамитова, прошедшая 20 июля, собрала лишь немногим больше, от 800 до 1000 человек, несмотря на то что чиновники ее согласовали.

Митинг был устроен гражданскими активистами при поддержке Конгресса башкирского народа, сообщества обманутых дольщиков и спортивных организаций. На акции выступили около десятка ораторов. Они заявляли об экологических проблемах, в частности связанными с постройкой завода "Кроношпан", выражали протест против отмены обязательного изучения башкирского языка в школах, критиковали рост тарифов на услуги ЖКХ.

В резолюции митинга, которую зачитал лидер союза башкирских общественных объединений "Арҡадаш", один из лидеров Конгресса башкирского народа Валиахмет Бадретдинов, содержалось требование не только отстранить Хамитова от должности, но и привлечь его к ответственности. Демонстранты потребовали также отправить в отставку правительство Башкирии и прекратить разграбление региона.

Полицейские первоначально препятствовали митингу, не предпринимая, однако, попыток разгона и задержаний. В дальнейшем они перестали мешать собравшимся. Однако по окончании митинга семерых его участников задержали. В числе задержанных - Рахматов, Бадретдинов, Туйгунов и активистка Рамиля Саитова.