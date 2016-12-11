О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Regions/m.257348.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.257348.html
Также: Регионы, Полиция, Право, Выборы, Россия, Общество, Политика

новость В Уфе были задержаны лидеры движения "Башҡорт" Алсынов и Габбасов

11.12.2016
Задержание Фаиля Алсынова, 10.12.2016. Фото: svoboda.org
Задержание Фаиля Алсынова, 10.12.2016. Фото: svoboda.org
Реклама

В Уфе в субботу перед Съездом башкирского народа были задержаны лидеры движения "Башҡорт" Фаиль Алсынов и Руслан Габбасов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Полицейские захватили активистов на площади Салавата Юлаева, где должны были собраться делегаты съезда, основным организатором которого являлось как раз движение "Башҡорт". Силовики заявили, что Алсынов и Габбасов задержаны в рамках дознания по делу об избиении в 2015 году некоего участника съезда проправительственного Всемирного курултая башкир (ВКБ).

Активистов продержали в отделе до окончания работы съезда и вечером отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

Делегаты Съезда башкирского народа расценили задержание Алсынова и Габбасова как провокацию, предпринятую с целью сорвать участие активистов в форуме. В ноябре прошлого года, заметил один из делегатов - журналист Рамиль Рахматов, - лидеров "Башҡорт" задержали по тому же самому делу как раз перед съездом ВКБ. "Башҡорт" тогда резко критиковал кулуарный подбор делегатов съезда и утверждал, что исполком ВКБ не отражает интересы башкирского народа", - пояснил Рахматов.

Иных препятствий работе Съезда башкирского народа силовики не чинили. Форум принял решение образовать инициативную группу по организации референдума о выражении недоверия главе Башкирии Рустэму Хамитову.

29 ноября уфимская полиция помешала шествию "Башҡорт юлы" ("Башкирский путь"), которое активисты движений "Башҡорт" и "Күк бүре" устроили к 99-й годовщине образования башкирской национально-территориальной автономии - Башкурдистана (Первой башкирской республики). Около 30 демонстрантов попытались пройти с флагами и плакатами от памятника Мустаю Кариму до парка Ленина. Однако силовики перед началом шествия заявили, что разрешат провести его лишь при условии, что демонстранты свернут всю атрибутику. Активисты подчинились требованию и убрали флаги и плакаты.

Во время шествия лидер "Күк бүре" Азат Сальманов, возглавлявший процессию, развернул флаг, несмотря на запрет. Полицейские тут же потребовали от него либо убрать флаг, либо остаться стоять с ним в одиночном пикете. Сальманов выбрал второе.

29 ноября 1917 года Башкирское областное шуро (совет) провозгласило автономию Башкурдистан на территории Самарской, Оренбургской, Уфимской и Пермской губерний. Между тем, отмечалось в заявлении "Күк бүре", "сегодняшняя власть пытается вытравить этот день из памяти башкирского народа". Торжества по случаю 100-летия образования автономии она запланировала на 2019 год, когда была создана Башкирская АССР. "Тем самым нынешняя власть игнорирует существование Башкурдистана", - подчеркивали активисты.

Одно из требований акции "Башҡорт юлы" - проведение торжеств по случаю 100-летия башкирской автономии в ноябре 2017 года.

Оставить комментарий Обсудить
11.12.2016

новость Новости по теме
29.11.2016 В Уфе полиция помешала шествию в честь годовщины башкирской автономии →
18.10.2016 СКР: В Башкирии обезврежена экстремистская группировка "Белая река" →
23.09.2016 На афише петербургского вуза "отредактировали" неславянское лицо студента из Башкирии →
05.08.2016 Верховный суд подтвердил приговор членам стерлитамакской ячейки "Хизб ут-тахрир" →
11.04.2016 "Мемориал" признал политзеками башкирских активистов Дильмухаметова и Загреева →
Фото и Видео
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
26446
Play own
Ария Милонова
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26363
Play own
Пикеты в Питере: настроения меняются?
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Расправа над семьей полицейского
Дмитрий Вашуркин. Фото: 63.мвд.рф
новость Глава МИДа Польши о России
Витольд Ващиковский. Фото: msz.gov.pl
новость Макфол о российских агентах
Майкл Макфол. Фото: m-mcfaul.livejournal.com
статья Пир вампиров
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
РЕКЛАМА
Loading...
новость ЦРУ: Россия помогала Трампу
Штаб-квартира ЦРУ. Фото: loc.gov
новость Минск обвиняет российские СМИ
Лилия Ананич. Фото: mininform.gov.by
новость Ужас Путина перед судом
Владимир Путин плачет. Фото с сайта Точка.Нет
статья Обида Горбачева
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Двойной теракт в Стамбуле
После взрывов у Vodafone Arena в Стамбуле. Фото: mezo.me
в блоге За гения наших дней
383
новость Михалков против "Ельцин Центра"
Никита Михалков. Фото Ruskino.Ru
новость Теракт в церкви в Каире
После взрыва в коптской церкви Св. Петра в Каире. Кадр видео с youtube-канала "All in 1"
новость Украина расследует преступления в Крыму
Мустафа Джемилев, Юрий Луценко и Гюндуз Мамедов. Фото: gp.gov.ua
новость ООН требует прекратить бои в Сирии
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
статья Еврейский гнев Соловьева
в блоге Срезать американцев
383
новость Вторая часть доклада Макларена
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
новость В Крыму задержан активист Балух
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua
новость Новое "разоблачение" НТВ
Кадр анонса передачи НТВ с участием Ильи Пономарева
новость Аблязова не выдадут России
Мухтар Аблязов. Фото: kagro.kz