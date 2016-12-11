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В Уфе в субботу перед Съездом башкирского народа были задержаны лидеры движения "Башҡорт" Фаиль Алсынов и Руслан Габбасов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Полицейские захватили активистов на площади Салавата Юлаева, где должны были собраться делегаты съезда, основным организатором которого являлось как раз движение "Башҡорт". Силовики заявили, что Алсынов и Габбасов задержаны в рамках дознания по делу об избиении в 2015 году некоего участника съезда проправительственного Всемирного курултая башкир (ВКБ).

Активистов продержали в отделе до окончания работы съезда и вечером отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

Делегаты Съезда башкирского народа расценили задержание Алсынова и Габбасова как провокацию, предпринятую с целью сорвать участие активистов в форуме. В ноябре прошлого года, заметил один из делегатов - журналист Рамиль Рахматов, - лидеров "Башҡорт" задержали по тому же самому делу как раз перед съездом ВКБ. "Башҡорт" тогда резко критиковал кулуарный подбор делегатов съезда и утверждал, что исполком ВКБ не отражает интересы башкирского народа", - пояснил Рахматов.

Иных препятствий работе Съезда башкирского народа силовики не чинили. Форум принял решение образовать инициативную группу по организации референдума о выражении недоверия главе Башкирии Рустэму Хамитову.

29 ноября уфимская полиция помешала шествию "Башҡорт юлы" ("Башкирский путь"), которое активисты движений "Башҡорт" и "Күк бүре" устроили к 99-й годовщине образования башкирской национально-территориальной автономии - Башкурдистана (Первой башкирской республики). Около 30 демонстрантов попытались пройти с флагами и плакатами от памятника Мустаю Кариму до парка Ленина. Однако силовики перед началом шествия заявили, что разрешат провести его лишь при условии, что демонстранты свернут всю атрибутику. Активисты подчинились требованию и убрали флаги и плакаты.

Во время шествия лидер "Күк бүре" Азат Сальманов, возглавлявший процессию, развернул флаг, несмотря на запрет. Полицейские тут же потребовали от него либо убрать флаг, либо остаться стоять с ним в одиночном пикете. Сальманов выбрал второе.

29 ноября 1917 года Башкирское областное шуро (совет) провозгласило автономию Башкурдистан на территории Самарской, Оренбургской, Уфимской и Пермской губерний. Между тем, отмечалось в заявлении "Күк бүре", "сегодняшняя власть пытается вытравить этот день из памяти башкирского народа". Торжества по случаю 100-летия образования автономии она запланировала на 2019 год, когда была создана Башкирская АССР. "Тем самым нынешняя власть игнорирует существование Башкурдистана", - подчеркивали активисты.

Одно из требований акции "Башҡорт юлы" - проведение торжеств по случаю 100-летия башкирской автономии в ноябре 2017 года.