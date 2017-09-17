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Несогласованный митинг за обязательное изучение башкирского языка в школах Башкирии, прошедший в субботу у Дворца спорта в Уфе, собрал как минимум 1000 участников. Об этом сообщила "Медиакорсеть". Между тем организатор акции - движение "Башҡорт" - оценило численность демонстрантов в 2300 человек.

Как передавали "Idel.Реалии", в ряде регионов Идель-Урала в нынешнем году началось наступление на обязательное преподавание национальных языков в школах. В июле Владимир Путин заявил о недопустимости принуждать людей к изучению языков, не являющихся для них родными. Также он поручил Генпрокуратуре проверить, добровольно ли обучение национальным языкам в школах регионов.

После заявления Путина русские шовинисты развернули кампанию против преподавания национальных языков в Татарии и Башкирии; во втором из этих регионов против обязательного изучения башкирского выступили также представителей многочисленного татарского меньшинства. Кампания встретила противодействие со стороны национальных активистов Татарии и Башкирии; с критикой санкционированной Путиным политики заявили и в Чувашии.

В Башкирии, по информации главы региона Рустэма Хамитова, за изучение национального языка выступили лишь 75 процентов родителей.

В четверг "Горобзор" передавал, что мэрия Уфы отказалась согласовать движению "Башҡорт" митинг, потребовав изменить как место акции, так и время, перенеся ее на неделю с лишним - с 16 на 24 сентября. Организаторы это требование отвергли.

На митинг было стянуто большое число силовиков, в частности несколько "КамАЗов" с омоновцами. Однако, несмотря на отсутствие согласования, попыток разгона демонстрантов не предпринималось. Собравшиеся принесли плакаты с портретами башкирских писателей и мыслителей; ораторы выступали на башкирском языке. Высказывалось требование отставки главы региона Хамитова.

Между тем по окончании митинга полицейские потребовали документы у лидера "Башҡорт" Руслана Габбасова. В присутствии демонстрантов, обступивших активиста, силовики переписали его данные, после его удалились.

Другого лидера движения, Фаиля Алсынова, полиция попыталась задержать, но протестующие его отбили.

Однако ближе к вечеру Алсынов и двое его коллег - председатель Южного филиала "Башҡорт" Юлай Аралбаев и председатель Зауральского филиала Айнур Ишкильдин - были задержаны.

После оформления протоколов всех троих освободили.