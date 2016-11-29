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новость В Уфе полиция сорвала шествие в честь годовщины башкирской автономии

29.11.2016
Шествие "Башҡорт юлы". Фото: kyk-byre.ru
Шествие "Башҡорт юлы". Фото: kyk-byre.ru
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В Уфе полиция сорвала шествие "Башҡорт юлы" ("Башкирский путь"), приуроченное к годовщине образования в 1917 году башкирской национально-территориальной автономии - Башкурдистана (Первой башкирской республики). Об этом сообщают "Idel.Реалии".

Днем во вторник около 30 активистов движений "Күк бүре" и "Башҡорт" попытались пройти с флагами и плакатами от памятника Мустаю Кариму до парка Ленина. Однако силовики перед началом шествия заявили, что разрешат провести его лишь при условии, что демонстранты свернут всю атрибутику. Активисты подчинились требованию и убрали флаги и плакаты.

Во время шествия лидер "Күк бүре" Азат Сальманов, возглавлявший процессию, развернул флаг, несмотря на запрет. Полицейские тут же потребовали от него либо убрать флаг, либо остаться стоять с ним в одиночном пикете. Сальманов выбрал второе.

Задержаний, как можно заключить из публикации, не было.

Шествия "Башҡорт юлы" проводятся каждый год начиная с 2014-го.

29 ноября 1917 года Башкирское областное шуро (совет) провозгласило автономию Башкурдистан на территории Самарской, Оренбургской, Уфимской и Пермской губерний. Между тем, отмечают активисты "Күк бүре", "сегодняшняя власть пытается вытравить этот день из памяти башкирского народа". Торжества по случаю 100-летия образования автономии она запланировала на 2019 год, когда была провозглашена Башкирская АССР.

"Тем самым нынешняя власть игнорирует существование Башкурдистана, - заявляют активисты. - Но именно благодаря Первой башкирской республике советская власть признала право за башкирами иметь свою республику".

"Кроме того, - подчеркивают в "Күк бүре", - желание властей отметить 100-летие в 2019 году говорит об игнорировании и нынешней Республики Башкортостан, то есть Третьей башкирской республики. Это является свидетельством неуважения к башкирскому народу, так как Первая и Третья башкирские республики были созданы самими башкирами, а Вторая республика (БАССР) – плод коммунистической имперской власти".

Одно из требований акции "Башҡорт юлы" - проведение торжеств по случаю 100-летия башкирской автономии в ноябре 2017 года.

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29.11.2016

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