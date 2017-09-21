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новость Уфа: несогласованный митинг за отставку главы Башкирии собрал около 700 человек

21.09.2017
На митинге за отставку Рустэма Хамитова. Уфа, 21.09.2017. Фото: mkset.ru
На митинге за отставку Рустэма Хамитова. Уфа, 21.09.2017. Фото: mkset.ru
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В Уфе у Дома профсоюзов прошел несогласованный митинг за отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова. Об этом сообщает "Медиакорсеть". В акции приняли участие около 700 человек.

Митинг был устроен гражданскими активистами при поддержке Конгресса башкирского народа, сообщества обманутых дольщиков и спортивных организаций. Как рассказывал "Idel.Реалиям" один из организаторов акции, журналист сайта "Про Уфу" Рамиль Рахматов, уведомление было подано в мэрию Уфы в первый день установленного законом срока - 5 сентября - через 2 минуты после начала рабочего дня. Тем не менее 12-го числа чиновники заявили организаторам, будто площадка уже занята - на ней с 7 до 20 часов якобы должно проходить мероприятие объединения детских и молодежных клубов "Йәшлек". "Я созвонился с дирекцией объединения - там понятия не имели, что они 21 сентября проводят какое-то мероприятие", - добавил Рахматов.

В итоге организаторы объявили, что уведомительный порядок проведения публичных акций ими соблюден, так что митинг должен считаться согласованным. Поскольку "Йәшлек" действительно проводило мероприятие перед Домом профсоюзов, протестующие встали в стороне от здания.

На акции выступили около десятка ораторов. Они заявляли об экологических проблемах, в частности связанными с постройкой завода "Кроношпан", выражали протест против отмены обязательного изучения башкирского языка в школах, критиковали рост тарифов на услуги ЖКХ. Первоначально в митинге участвовали лишь около 300 человек, однако к концу число демонстрантов выросло более чем вдвое.

При этом предыдущая акция за отставку Хамитова, прошедшая 20 июля, собрала лишь немногим больше - от 800 до 1000 человек, - несмотря на то что чиновники ее согласовали.

В резолюции сентябрьского митинга, которую зачитал лидер союза башкирских общественных объединений "Арҡадаш", один из лидеров Конгресса башкирского народа Валиахмет Бадретдинов, содержалось требование не только отстранить Хамитова от должности, но и привлечь его к ответственности. Демонстранты потребовали также отправить в отставку правительство Башкирии и прекратить разграбление региона.

Полицейские первоначально препятствовали митингу, не предпринимая, однако, попыток разгона и задержаний. В дальнейшем они перестали мешать собравшимся. Однако, передает "Коммерсант", по окончании митинга семерых его участников задержали и доставили в ОП "Ленинский". В числе задержанных - Рахматов, Бадретдинов, начальник оргкомитета акции Амир Туйгунов и активистка Рамиля Саитова.

По крайней мере на часть доставленных оформили протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). "Я протокол не подписал и буду в суде доказывать, что уведомительный характер проведения митинга был соблюден", - заметил Бадретдинов.

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21.09.2017
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