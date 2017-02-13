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В Уфе силовики провели обыски у активистов башкирского национального движения. Об этом сообщают "Idel.Реалии".

Утром в понедельник полиция явилась домой к активисту Сагиту Исмагилову. По итогам трехчасового обыска у него изъяли системный блок и несколько религиозных книг.

Затем обыск устроили в офисе, который ранее принадлежал активисту; сейчас в одной из его комнат помещается штаб организации "Башҡорт". В офисе работала уже не полиция, а ФСБ. В кабинете Исмагилова также был изъят системный блок. В штабе "Башҡорт", рассказал лидер организации Фаиль Алсынов, силовики проверили документы, компьютеры и шкафы, но изымать ничего не стали.

Активисты попытались вести фото- и видеосъемку обысков, но визитеры категорически запретили это делать.

По словам силовиков, обыски проводились в рамках расследования дела по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), возбужденного против "неустановленного лица", которое якобы в феврале 2016 года перепостило в соцсети некую запись, "оскорбляющую чувства татар".

Между тем и Исмагилов, и Алсынов реальной причиной обысков назвали свою политическую деятельность. "На недавнем круглом столе общественных организаций, - заметил Исмагилов, - мы объявили о своем недоверии главе республики (Рустэму Хамитову. - Ред.) и потребовали принять закон, дающий возможность отзыва всех депутатов, не исполняющих свои обязанности. Власти боятся, что народ объединяется".

"Активность силовиков, - согласился с коллегой Алсынов, - связана с тем, что ряд башкирских организаций объявили о создании инициативной группы, которая намерена провести сбор подписей с требованием отставки главы республики".

Круглый стол, о котором упомянул Исмагилов, был проведен 9 февраля только что учрежденным региональным отделением "Открытой России".

10 декабря 2016 года Съезд башкирского народа, основным организатором которого выступило как раз движение "Башҡорт", принял решение образовать инициативную группу для организации референдума о выражении недоверия Хамитову. Алсынов и другой лидер "Башҡорт" Руслан Габбасов участия в съезде принять не смогли, поскольку непосредственно перед мероприятием были под надуманным предлогом задержаны полицией. Отпустили обоих активистов лишь по окончании форума.

Между тем утром 13 февраля лидер союза башкирских общественных объединений "Арҡадаш" Валиахмет Бадретдинов объявил на своей ФБ-странице об организации "народной акции недоверия" Хамитову - сборе подписей с требованием его отставки. "Результаты акции будут доведены до сведения политического руководства Российской Федерации", - пообещал активист.