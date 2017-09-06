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Мосгорсуд приговорил хакеров из группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова к трем годам колонии общего режима каждого, сообщает Интерфакс. Кроме того, суд конфисковал у Филинова 70 тысяч евро, которые были найдены у него дома.

Тепляков и Филинов были признаны виновными по части 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации в составе организованной группы из корыстных побуждений). Прокурор попросил назначить подсудимым наказание в виде двух с половиной и трех лет колонии-поселения соответственно.

6 июля судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров приговорил к двум годам общего режима лидера "Шалтая-Болтая" Владимира Аникеева (Льюиса). Сам Аникеев признал вину и пошел на досудебное соглашение с прокуратурой, поэтому дело слушалось в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. Так как материалы дела были засекречены, процесс проходил в закрытом режиме без публики и прессы.

Аникеев с начала 2000-х годов занимался сбором компромата на чиновников и бизнесменов. Компромат он использовал для их шантажа. Как утверждалось, Аникеев участвовал в мероприятиях Фонда эффективной политики, возглавляемого кремлевским политологом Глебом Павловским, и был вхож в администрацию президента.

Сообщалось также, что Аникеев завербован ФСБ, а его непосредственным куратором являлся бывший замначальника центра информационной безопасности спецслужбы полковник Сергей Михайлов, зимой нынешнего года арестованный по обвинению в государственной измене.

По делу проходят еще три человека. Они объявлены в розыск.

Сообщалось, что хакерами из "Шалтая-Болтая" занялись по команде министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло после того, как взломщики выставили в интернете на продажу украденные документы Минобороны. Позже в одном из расследований утверждалось, что именно Аникеев написал письмо Шойгу с призывом застрелиться или подать в отставку, а позже поместил открытое обращение к начальнику департамента военной контрразведки ФСБ генерал-полковнику Александру Безверхнему, в котором предложил выкупить документы Минобороны за полцены.

Также заявлялось, что дело "Шалтая-Болтая" стало следствием конфликта ФСБ и ГРУ.

Ранее потерпевшими по делу "Шалтая-Болтая" просили себя признать телепропагандист Дмитрий Киселев и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко. Почту Киселева хакеры взломали весной 2016 года. Материалы о Прокопенко участники группы начали выкладывать в Сеть в декабре 2014-го.

В августе 2014-го хакеры взломали твиттер премьер-министра Дмитрия Медведева и опубликовали фрагменты его переписки.