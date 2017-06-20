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Дело хакерской группировки "Шалтай-Болтай" стало следствием острого конфликта между ФСБ и ГРУ. Об этом говорится в публикации Центра управления расследованиями, которую поместила "Открытая Россия".

В военной разведке считают, что ФСБ стремится фактически уничтожить их управление. Как рассказал один из офицеров военной спецслужбы, Владимира Путина постоянно убеждают в том, что ГРУ готовит военный переворот. Отмечается, что численность управления после распада СССР сократилась с 7 до 2 тысяч человек, 10 боевых бригад расформированы, спецназ переподчинен командованию Сухопутных войск, а почти все части радиоэлектронной разведки ликвидированы.

Отмечается также, что подпавшие под сокращение спецназовцы ГРУ, обученные проведению военных переворотов, диверсий и убийств политиков, вызывают особое беспокойство Путина.

В последние годы ГРУ потерпела целый ряд провалов. В некоторых из них, как утверждается, виновна ФСБ.

В июле 2014 года на российском сайте "Военные материалы" появилась статья "Война в шпионской триаде Путина". В ней были опубликованы имена 79 агентов российского ГРУ, работающих под прикрытием в разных странах мира. Расследованием утечки занялась ФСБ, в том числе лично замначальника центра информационной безопасности полковник Сергей Михайлов, зимой нынешнего года арестованный по обвинению в государственной измене.

Между тем годом позже на электронный адрес главы Минобороны Сергея Шойгу пришло письмо от "Анонимного интернационала" (другое название "Шалтая-Болтая") с предложением застрелиться или подать в отставку. Хакеры пояснили, что взломали почту одной из чиновниц ведомства и получили доступ к документам с грифом "совершенно секретно", в том числе к сметам строительства базы для ракет "Искандер-М" в Калининградской области. В начале июля 2015-го лот с документами был выставлен на продажу на сайте "Биржа информации".

7 августа того же года хакеры опубликовали открытое письмо начальнику департамента военной контрразведки ФСБ генерал-полковнику Александру Безверхнему, в котором предложили выкупить этот лот, оцененный в 350 биткоинов (6,2 миллиона рублей по тогдашнему курсу), со скидкой 50 процентов.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о письме Путину. После этого Шойгу потребовал срочно найти хакеров и тех, кто за ними стоит. Оперативной группой руководил замначальника ГРУ генерал Сергей Гизунов. Доклады о расследовании поступали непосредственно начальнику военной разведки Игорю Сергуну, а после смерти Сергуна в январе 2016-го - его преемнику Игорю Коробову.

Именно ГРУ установила, что письма Шойгу и Безверхнему направил Владимир Аникеев (Льюис). Также военная разведка выяснила, что Аникеев завербован ФСБ, а его непосредственным куратором является Михайлов, с 2014-го расследовавший утечку списка агентов ГРУ в "Военные материалы". Утверждается также, что ГРУ обнаружила негласные контакты Михайлова с американскими спецслужбами.

О результатах расследования Шойгу доложил Путину, и тот вызвал на ковер Бортникова. После этого Михайлов и его хакеры были взяты спецслужбой в разработку. Вскоре после этого Аникеева и еще двух предполагаемых членов "Шалтая-Болтая" - Александра Филинова и Константина Теплякова - арестовали.

В дальнейшем по другому делу были арестованы Михайлов, а также майор ФСБ, бывший хакер Дмитрий Докучаев и начальник отдела расследований "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Кроме того, был уволен начальник ЦИБ ФСБ генерал Андрей Герасимов, являющийся также членом попечительского совета Лиги безопасного интернета.