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новость Политэмигрант Некрасов заочно обвинен по делу "Шалтай-Болтая"

21.05.2017
Андрей Некрасов с жительницами Ижевска. Фото: yabloko.ru
Андрей Некрасов с жительницами Ижевска. Фото: yabloko.ru
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Андрей Некрасов 14.08.2015
в блоге Открытое письмо Лаврову

ФСБ заочно предъявила ижевскому журналисту и активисту Андрею Некрасову, в 2015 году получившему политическое убежище в Литве, обвинение по делу "Шалтай-Болтая". Об этом сообщает "Росбалт".

Как утверждается, именно Некрасов имел в группировке псевдоним Шляпник. До этого, передает агентство, в ФСБ считали, что Шляпник - это хакер Александр Филинов, ранее отправленный в СИЗО.

Кроме того, в публикации говорится, что параллельно с работой в "Шалтай-Болтае" Некрасов вел и продолжает вести собственный проект "Биржа информации", который торгует взломанной перепиской чиновников и бизнесменов, а также иными незаконно полученными документами.

Еще одним сотрудником "Биржи информации" агентство называет Александра Глазастикова. Как заявляется, несколько лет назад Глазастиков выехал в Эстонию, а после задержания предполагаемого лидера "Шалтай-Болтая" Владимира Аникеева (Льюиса) обратился к властям этой страны за политическим убежищем. У этого фигуранта, утверждают в ФСБ, был псевдоним Болтай. Ему также заочно предъявлено обвинение.

Показания на Некрасова и Глазастикова дали в частности арестованные фигуранты дела "Шалтай-Болтая".

Глазастиков объявлен в розыск. Некрасова начали разыскивать еще раньше по другому делу.

Помимо этих двух фигурантов, заявляют в ФСБ, к торговле компроматом причастны "неустановленные лица".

Некрасов был известным в Ижевске оппозиционным журналистом. Одновременно он являлся активистом "Яблока" и зампредом независимого профсоюза работников завода "Ижмаш". После провокации, устроенной менеджментом "Ижмаша", против Некрасова и политактивиста Сергея Щукина завели дело по статье 163 УК (вымогательство), предусматривающей до 15 лет колонии. Обоих обвинили в шантаже администрации завода. В действительности руководители предприятия сами на переговорах предлагали Некрасову и Щукину деньги, за то чтобы в прессе перестали появляться публикации о нарушении прав рабочих. Эти переговоры, проходившие в несколько этапов, записывались.

Основной целью властей был Щукин. Некрасов поначалу проходил по делу свидетелем. Затем, однако, он также стал подозреваемым. ФСБ давила на журналиста, требуя признать вину. По утверждению Некрасова, его уголовное преследование инициировал лично глава Росграницы, бывший гендиректор концерна "Калашников" Константин Бусыгин.

В феврале 2015 года Некрасов был оштрафован на 30 тысяч рублей по обвинению в клевете на единороса Андрея Шутова, гендиректора холдинга "Комос-групп". Опасаясь, что приговор по делу о клевете может дать следователям основание ходатайствовать о его аресте, журналист выехал в Литву. Вскоре Индустриальный райсуд Ижевска принял решение о заочном аресте Некрасова из-за его неявки на следственные действия.

15 июля 2015-го эмигранта задержали на Кипре по запросу российских властей и поместили в тюрьму до суда об экстрадиции. Он объявил голодовку и подал заявление о предоставлении политубежища. В защиту Некрасова выступили "Репортеры без границ", французская НКО Russie-Libertés ("Россия - свободы"), депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

11 августа кипрские власти освободили журналиста. На другой день он прибыл в Вильнюс и подал документы на получение политубежища.

13 августа МИД России выразил разочарование в связи с "конъюнктурным" решением кипрских властей. Днем позже беженец в своем блоге в "Гранях" поместил открытое письмо главе ведомства Сергею Лаврову, в котором заметил: "Позвольте поблагодарить Вас... ибо тот факт, что это заявление исходит именно от МИДа, недвусмысленно свидетельствует о том, что мое преследование на Родине носит абсолютно политически мотивированный характер. Это, по мнению моих адвокатов, в разы повышает мои шансы на получение политического убежища".

17 сентября 2015 года Департамент миграции Литвы удовлетворил просьбу Некрасова об убежище.

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21.05.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Шалтай-Неболтай

Илья Мильштейн, 06.02.2017

Так работали "Шалтай-Болтай" на ФСБ, а ФСБ на ЦРУ, а Путин на Трампа - или не работали? В этой неопределенности, похоже, заключена стратегия хакерских дел, сопровождаемых мутными вбросами. Впрочем, в чекистском государстве так и должны идти процессы, в которых столько тавтологии, где шпионы ловят шпионов, которые то сознаются в шпионаже, а то отпираются.
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