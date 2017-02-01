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новость Суд: В деле "Шалтая-Болтая" еще двое арестованных фигурантов

01.02.2017
СИЗО "Лефортово". Фото: wikimapia.org
СИЗО "Лефортово". Фото: wikimapia.org
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По делу "Шалтая-Болтая" наряду с лидером хакерской группировки Владимиром Аникеевым (Льюисом) арестованы еще два предполагаемых ее члена - Александр Филинов и Константин Тепляков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского райсуда Москвы Екатерину Краснову.

Филинов и Тепляков, так же как и Аникеев, находятся в СИЗО "Лефортово" еще с ноября. Как и лидеру группировки, им вменена часть 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации в составе организованной группы), предусматривающая до пяти лет колонии.

Арест Филинова и Теплякова последний раз был продлен до апреля месяца. Между тем у Аникеева срок содержания в СИЗО пока истекает 8 марта.

При этом если Аникеев, по словам Красновой, продление ареста не обжаловал, то Филинов подал апелляцию. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде в следующий четверг, 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Аникеев дает подробные показания. В среду РИА "Новости" передало со ссылкой на неназванный источник, знакомый с делом, что хакер пошел на досудебное соглашение. Если оно останется в силе, дело Аникеева будет рассмотрено в особом порядке - без допроса свидетелей и анализа доказательств, - а срок, который ему дадут, будет не больше 3 лет 4 месяцев - двух третей максимального срока, предусмотренного кодексом.

Как утверждалось, причиной задержания Аникеева стало его намерение опубликовать в Сети переписку Владислава Суркова, помощника Владимира Путина. При этом задержание публикации писем помешать не смогло - в октябре - ноябре они были помещены в интернете от лица украинской хакерской группы "Киберхунта". Между тем "Украинский киберальянс", в который входит "Киберхунта", отрицает свою связь с "Шалтаем-Болтаем".

Первоначально СМИ писали, что Аникеев проходит по одному делу с офицерами центра информационной безопасности ФСБ Сергеем Михайловым и Дмитрием Докучаевым, а также сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым, арестованным по делу о государственной измене. Однако во вторник адвокат Иван Павлов, занимающийся этим делом, сообщил, что оно не имеет отношения к деятельности "Шалтая-Болтая".

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01.02.2017

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