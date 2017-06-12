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ФСБ засекретила значительную часть материалов по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай". Предполагаемый лидер группировки Владимир Аникеев (Льюис) закончил знакомиться с делом. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По сведениям источника, в начале недели Аникеев должен будет подписать необходимые документы. После этого дело уйдет в прокуратуру. Если в ведомстве утвердят заключение, его в ближайшее время передадут в суд.

Из-за режима секретности дело направят в спецчасть Мосгорсуда, а на процесс не пустят журналистов. По ходатайству Аникеева, признавшего вину и заключившего сделку со следствием, суд пройдет в особом порядке.

Как отмечается, часть материалов дела засекретили, поскольку в переписке высокопоставленных чиновников, к которой получили доступ хакеры, содержались документы, имеющие гриф "секретно", а также представляющие гостайну.

Кроме того, засекречена информация о том, как ФСБ вышла на представителей "Шалтая-Болтая".

Как следует из материалов дела, в задержании Аникеева принимал участие сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, который позже стал фигурантом дела о госизмене. Докучаев принимал участие в задержании Аникеева в аэропорту и в следственных мероприятиях с ним. В частности, под его контролем Аникеев вел переговоры с другими предполагаемыми участниками группировки Константином Тепляковым и Александром Филиновым, что помогло выманить их в страну и задержать в декабре прошлого года.

Аникееву вменяют шесть эпизодов по части 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Аникеев находился в СИЗО с ноября 2016 года, однако известно об аресте лидера "Шалтая-Болтая" стало только в январе.

В начале февраля сообщалось об аресте еще двоих фигурантов дела "Шалтая-Болтая" - Александра Филинова и Константина Теплякова.

Еще одним фигурантом дела является ижевский журналист и активист Андрей Некрасов, получивший в 2015 году политубежище в Литве. Ему заочно предъявлены обвинения. Согласно фабуле дела, Некрасов имел в группировке псевдоним Шляпник. Кроме того, утверждает спецслужба, он вел собственный проект по торговле взломанной перепиской чиновников и бизнесменов "Биржа информации". В июле 2015 года по запросу российских властей Некрасова задержали на Кипре. В августе кипрские власти освободили эмигранта, после чего он выехал в Литву и подал документы на получение статуса беженца.

По данным "Фонтанки", хакерами из "Шалтая-Болтая" занялись по команде министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло после того, как взломщики выставили в интернете на продажу украденные документы Минобороны.

"Шалтай-Болтай" - хакерская группа, ставшая известной по многочисленным случаям взлома и переписки высокопоставленных чиновников.

Ранее потерпевшими по делу "Шалтая-Болтая" просили себя признать телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев и Евгений Прокопенко. Почту Киселева хакеры взломали весной 2016 года. Материалы по Прокопенко участники группы "Шалтай-Болтай" начали выкладывать в сеть в декабре 2014-го.

В августе 2014-го хакеры взломали твиттер Медведева и опубликовали фрагменты его переписки.

Аникеев с начала 2000-х годов занимался сбором компромата на чиновников и бизнесменов. Компромат он использовал для их шантажа. Как утверждалось в публикациях "Росбалта", Аникеев участвовал в мероприятиях Фонда эффективной политики, возглавляемого кремлевским политологом Глебом Павловским, и был вхож в администрацию президента.

Некоторое время назад, писал "Росбалт", Аникеев обзавелся профессиональной аппаратурой для кражи компьютерных данных. После этого и был запущен проект "Шалтай-Болтай", публиковавший похищенную информацию в интернете.

Первоначально СМИ писали, что Аникеев проходит по одному делу с офицерами центра информационной безопасности ФСБ Сергеем Михайловым и Докучаевым, а также сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым, арестованным по делу о государственной измене. Однако позже адвокат Иван Павлов, занимающийся этим делом, сообщил, что оно не имеет отношения к деятельности "Шалтая-Болтая".