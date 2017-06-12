О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/FSB/m.261618.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/FSB/m.261618.html
Также: Спецслужбы, Интернет, Право, Россия, Общество, Политика

новость СМИ: ФСБ засекретила дело "Шалтая-Болтая"

12.06.2017
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
Реклама

ФСБ засекретила значительную часть материалов по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай". Предполагаемый лидер группировки Владимир Аникеев (Льюис) закончил знакомиться с делом. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По сведениям источника, в начале недели Аникеев должен будет подписать необходимые документы. После этого дело уйдет в прокуратуру. Если в ведомстве утвердят заключение, его в ближайшее время передадут в суд.

Из-за режима секретности дело направят в спецчасть Мосгорсуда, а на процесс не пустят журналистов. По ходатайству Аникеева, признавшего вину и заключившего сделку со следствием, суд пройдет в особом порядке.

Как отмечается, часть материалов дела засекретили, поскольку в переписке высокопоставленных чиновников, к которой получили доступ хакеры, содержались документы, имеющие гриф "секретно", а также представляющие гостайну.

Кроме того, засекречена информация о том, как ФСБ вышла на представителей "Шалтая-Болтая".

Как следует из материалов дела, в задержании Аникеева принимал участие сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, который позже стал фигурантом дела о госизмене. Докучаев принимал участие в задержании Аникеева в аэропорту и в следственных мероприятиях с ним. В частности, под его контролем Аникеев вел переговоры с другими предполагаемыми участниками группировки Константином Тепляковым и Александром Филиновым, что помогло выманить их в страну и задержать в декабре прошлого года.

Аникееву вменяют шесть эпизодов по части 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Аникеев находился в СИЗО с ноября 2016 года, однако известно об аресте лидера "Шалтая-Болтая" стало только в январе.

В начале февраля сообщалось об аресте еще двоих фигурантов дела "Шалтая-Болтая" - Александра Филинова и Константина Теплякова.

Еще одним фигурантом дела является ижевский журналист и активист Андрей Некрасов, получивший в 2015 году политубежище в Литве. Ему заочно предъявлены обвинения. Согласно фабуле дела, Некрасов имел в группировке псевдоним Шляпник. Кроме того, утверждает спецслужба, он вел собственный проект по торговле взломанной перепиской чиновников и бизнесменов "Биржа информации". В июле 2015 года по запросу российских властей Некрасова задержали на Кипре. В августе кипрские власти освободили эмигранта, после чего он выехал в Литву и подал документы на получение статуса беженца.

По данным "Фонтанки", хакерами из "Шалтая-Болтая" занялись по команде министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло после того, как взломщики выставили в интернете на продажу украденные документы Минобороны.

"Шалтай-Болтай" - хакерская группа, ставшая известной по многочисленным случаям взлома и переписки высокопоставленных чиновников.

Ранее потерпевшими по делу "Шалтая-Болтая" просили себя признать телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев и Евгений Прокопенко. Почту Киселева хакеры взломали весной 2016 года. Материалы по Прокопенко участники группы "Шалтай-Болтай" начали выкладывать в сеть в декабре 2014-го.

В августе 2014-го хакеры взломали твиттер Медведева и опубликовали фрагменты его переписки.

Аникеев с начала 2000-х годов занимался сбором компромата на чиновников и бизнесменов. Компромат он использовал для их шантажа. Как утверждалось в публикациях "Росбалта", Аникеев участвовал в мероприятиях Фонда эффективной политики, возглавляемого кремлевским политологом Глебом Павловским, и был вхож в администрацию президента.

Некоторое время назад, писал "Росбалт", Аникеев обзавелся профессиональной аппаратурой для кражи компьютерных данных. После этого и был запущен проект "Шалтай-Болтай", публиковавший похищенную информацию в интернете.

Первоначально СМИ писали, что Аникеев проходит по одному делу с офицерами центра информационной безопасности ФСБ Сергеем Михайловым и Докучаевым, а также сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым, арестованным по делу о государственной измене. Однако позже адвокат Иван Павлов, занимающийся этим делом, сообщил, что оно не имеет отношения к деятельности "Шалтая-Болтая".

Оставить комментарий Обсудить
12.06.2017
в блоге Блоги
23943
Андрей Некрасов 14.08.2015
в блоге Открытое письмо Лаврову
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Шалтай-Неболтай

Илья Мильштейн, 06.02.2017

Так работали "Шалтай-Болтай" на ФСБ, а ФСБ на ЦРУ, а Путин на Трампа - или не работали? В этой неопределенности, похоже, заключена стратегия хакерских дел, сопровождаемых мутными вбросами. Впрочем, в чекистском государстве так и должны идти процессы, в которых столько тавтологии, где шпионы ловят шпионов, которые то сознаются в шпионаже, а то отпираются.
новость Новости по теме
21.05.2017 Политэмигрант Некрасов заочно обвинен по делу "Шалтай-Болтая" →
07.04.2017 Главе "Шалтая-Болтая" вменяют шесть эпизодов незаконного доступа к информации →
17.03.2017 Киселев и Прокопенко попросили признать себя потерпевшими по делу "Шалтая-Болтая" →
02.02.2017 "Фонтанка": Хакерами из "Шалтая-Болтая" занялись после команды Шойгу →
01.02.2017 Суд: В деле "Шалтая-Болтая" еще двое арестованных фигурантов →
21.09.2015 Ижевский журналист Некрасов получил политическое убежище в Литве →
04.08.2015 Начата международная кампания в поддержку арестованного журналиста Некрасова →
30.07.2015 Ижевский журналист Некрасов, арестованный на Кипре для выдачи в Россию, объявил голодовку →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
25938
Play own
Павленский и культурное наследие
25619
Play own
Лубянка: акция Лаврешиной и Никитиной
25434
Play own
Павленский против ФСБ
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Акция переносится на Тверскую
новость Россия уничтожила свой зарин
Химоружие. Фото с сайта http://nwkurier.narod.ru
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
статья Терпение и блуд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья 1000 лет русофобии
РЕКЛАМА
Loading...
статья Украина обязана Путину
Виталий Портников
новость Стрельба в Кратове
Полицейская операция в Кратове. Кадр трансляции
новость Приговор за музыкальный "экстремизм"
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
новость В Забайкалье погибли паломники
Перевернувшийся автобус в Забайкалье. Фото: altesmedia.ru
новость Московская полиция предупреждает
ОМОН на протестной акции. Фото Евгении Михеевой
новость Димон на сайте прокуратуры
Скриншот сообщения с сайта прокуратуры Ярославской области
в блоге Как растут единоросы
383
в блоге Парад, которого не было
383
новость Амриев отказался от адвоката КППП
Петр Заикин. Фото с личной ФБ-страницы
новость Путин впервые упомянул о внуках
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Катар благодарит Россию
Российско-катарские переговоры. Фото: mid.ru
новость Побег чеченского политзека
Шамиль Закриев. Фото из ориентировки
новость Трамп: Дам показания под присягой
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Тайная хата Поклонской
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость "Дело 26 марта": Политиков арестован
Алексей Политиков в суде. Фото: zona.media