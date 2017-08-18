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СКР открыл дело о возбуждении ненависти против лидера общины свидетелей Иеговы в городе Майский Кабардино-Балкарии Юрия Залипаева. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Залипаеву вменяют часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Залипаев "с целью возбуждения ненависти в отношении христианских церковных служителей" поручил прихожанам общины распространить материалы некоего печатного издания, внесенного в список экстремистских материалов Минюста. До этого, отмечают в СКР, прокуратура Майского района республики уже предупреждала Залипаева о недопустимости "экстремистской деятельности".

В перечне Минюста содержатся, в частности, несколько номеров "Сторожевой башни", журнала свидетелей Иеговы.

Между тем согласно данным ЕГРЮЛ община иеговистов в Заплавском еще 4 мая была ликвидирована по решению суда.

Еще одно дело по 282-й статье против другого лидера иеговистов в Кабардино-Балкарии, главы общины в городе Прохладный 69-летнего Аркади Акопяна, сейчас слушается в местном суде. Известно, что ряд таких дел был сфабрикован еще до запрета Управленческого центра свидетелей Иеговы в России.

После запрета Управленческого центра все верующие могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). Центр объединяет 2277 местных общин, в которые входят 175 тысяч верующих.

В конце мая стало известно о возбуждении одного из таких дел в Орле. По этому делу арестован подданный Дании Деннис Кристенсен. По части 1 статьи 282.2 ему как "организатору экстремистской организации" грозит от 6 до 10 лет колонии. Дело ведет областной главк ФСБ.

11 августа дело о распространении листовок иеговистов было открыто в Курске. Дело возбудили по части 1.1 статьи 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации; от четырех до восьми лет колонии). По версии следствия, на Центральном рынке города местная жительница и ее 15-летний сын "распространяли листовки, агитируя прохожих стать членами религиозной организации", при этом у них были "соответствующие удостоверения". Как утверждалось, дело возбудили по доносу местного жителя.

Деятельность свидетелей Иеговы в России была приостановлена еще 23 марта, в качестве обеспечительной меры до рассмотрения иска Минюста о запрете деятельности религиозной организации. 20 апреля судья ВС Юрий Иваненко удовлетворил иск ведомства. В решении, указывалось, что в части прекращения деятельности Управленческого центра и всех местных общин оно подлежит немедленному исполнению, то есть вступает в силу до рассмотрения апелляции.

В понедельник коллегия Верховного суда в составе Галины Манюхиной, Владимира Зайцева и Владимира Попова подтвердила решение о признании Управленческого центра свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией и его запрете. Оно вступило в силу в полном объеме

Верующие будут обжаловать это решение в ЕСПЧ, а также подадут апелляции в другие международные организации. О каких именно структурах идет речь, они не пояснили.

17 августа Минюст внес Управленческий центр и 395 его местных общин в реестр экстремистских организаций.

Кроме того, после решения судьи Иваненко в разных регионах страны начались нападения на молельные дома и жилища свидетелей Иеговы. Сообщалось об инцидентах в Калининграде, Петербурге, Пензе, Подмосковье, Ростовской и Тульской областях, Красноярском крае, Коми и Удмуртии. В частности, 30 апреля в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья пьяный местный житель, ранее высказывавшийся против свидетелей Иеговы, бросил коктейль Молотова в дом, где жила семья последователей этой конфессии. В результате сгорели два дома и машина. Преступника задержали.

19 июля против запрета свидетелей Иеговы в России выступил Евросоюз. "Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, гарантированной Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека", - говорилось в заявлении ЕС.