Реклама

24 мая в поселке городского типа Жешарт в Коми был подожжен дом, в котором свидетели Иеговы проводили богослужения. Об этом ообщается на сайте "Свидетели Иеговы в России".

Как отмечается, зданию был причинен существенный ущерб: сгорели крыльцо и половина крыши. Внутри дома нашли остатки бутылки с зажигательной смесью.

В поселке проживает около 50 свидетелей Иеговы.

Другое нападение произошло 20 мая в столице Удмуртии Ижевске. Мужчина через разбитое окно влез в здание на улице Краснопоселькой, где собирались для богослужений свидетели Иеговы. Нападавший тяжелым металлическим предметом разрушил мебель, подвесной потолок, внутренние двери, повредил аудио- и видеооборудование, вырвал металлические электрощиты, привел в действие огнетушители. После того, как сработала охранная организация, к зданию прибыли местные верующие, они передали мужчину полиции. Задержанный объяснил свои действия нелюбовью к свидетелям Иеговы.

После решения Верховного суда о запрете Управленческого центра свидетелей Иеговы в России в разных регионах страны начались нападения на молельные дома и жилища свидетелей Иеговы. Известно об инцидентах в Калининграде, Петербурге, Пензе, Подмосковье, Ростовской и Тульской областях, Красноярском крае. В частности, 30 апреля в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья пьяный местный житель, ранее высказывавшийся против свидетелей Иеговы, бросил коктейль Молотова в дом, где жила семья последователей этой конфессии. В результате сгорели два дома и машина. Преступника задержали.

26 мая в Орле суд поместил в СИЗО по делу свидетелей Иеговы подданного Дании Денниса Кристенсена. Кристенсену предъявлено обвинение по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), ему грозит от 6 до 10 лет колонии. Датчанин был задержан по итогам обысков, которые ФСБ совместно с полицией 25 мая провела в доме, где собирались свидетели Иеговы. По факту деятельности общины силовики возбудили уголовное дело.