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Минюст в среду включил Управленческий центр свидетелей Иеговы в России и 395 его местных общин в реестр экстремистских организаций под № 62. Об этом в четверг ведомство сообщило на своем сайте.

Решение о запрете свидетелей Иеговы вынес 20 апреля судья Верховного суда Юрий Иваненко. 17 июля коллегия ВС в составе Галины Манюхиной (председательствующая), Владимира Зайцева и Владимира Попова подтвердила это решение, отклонив апелляционную жалобу Управленческого центра.

Вне закона оказались 175 тысяч верующих. Теперь все они могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней).

В конце мая стало известно о возбуждении одного из таких дел в Орле. По этому делу арестован подданный Дании Деннис Кристенсен. По части 1 статьи 282.2 ему как "организатору экстремистской организации" грозит от 6 до 10 лет колонии. Дело ведет областной главк ФСБ.

4 августа в Курске по доносу одного из горожан задержали местную жительницу и ее 15-летнего сына, раздававших на рынке листовки свидетелей Иеговы. В тот же день было возбуждено дело по части 1.1 статьи 282 кодекса (вовлечение в деятельность экстремистской организации), предусматривающей срок от 4 до 8 лет.

Против ряда верующих еще до запрета Управленческого центра были сфабрикованы дела по статье 282 кодекса (возбуждение ненависти либо вражды). Одно из таких дел - против 69-летнего Аркади Акопяна, председателя общины иеговистов в городе Прохладный, Кабардино-Балкария, - сейчас слушается в местном суде.

Кроме того, после решения судьи Иваненко в разных регионах страны начались нападения на молельные дома и жилища свидетелей Иеговы. Сообщалось об инцидентах в Калининграде, Петербурге, Пензе, Подмосковье, Ростовской и Тульской областях, Красноярском крае, Коми и Удмуртии. В частности, 30 апреля в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья пьяный местный житель, ранее высказывавшийся против свидетелей Иеговы, бросил коктейль Молотова в дом, где жила семья последователей этой конфессии. В результате сгорели два дома и машина. Преступника задержали.

2 мая канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным призвала его использовать свое влияние для защиты прав российских свидетелей Иеговы.

18 июля, на другой день после апелляции иеговистов, Евросоюз осудил решение об их запрете. "Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, гарантированной Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека", - отмечалось в заявлении.