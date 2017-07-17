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новость Запрет свидетелей Иеговы в России вступил в силу

17.07.2017
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
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Коллегия Верховного суда в составе Галины Манюхиной (председательствующая), Владимира Зайцева и Владимира Попова подтвердила решение о признании Управленческого центра свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией и его запрете. Об этом сообщается на сайте "Свидетели Иеговы в России".

Решение, вынесенное 20 апреля судьей ВС Юрием Иваненко по иску Минюста, вступило в силу в полном объеме. "Верховный суд России упустил последний шанс восстановить право и справедливость для 175 тысяч граждан России, исповедующих религию свидетелей Иеговы", - отмечается в публикации.

Теперь запрет будет обжалован в ЕСПЧ. Также верующие заявили, что подадут апелляции в другие международные организации. О каких именно структурах идет речь, они не пояснили.

Деятельность свидетелей Иеговы в России была приостановлена еще 23 марта, до рассмотрения иска Минюста, в качестве обеспечительной меры по делу. В решении, вынесенном Иваненко по итогам разбирательства, указывалось, что в части прекращения деятельности Управленческого центра и всех местных общин оно подлежит немедленному исполнению, то есть вступает в силу до рассмотрения апелляции.

В ходе слушаний в суде первой инстанции чиновница Минюста Светлана Борисова (она же представляла истца и теперь, на рассмотрении апелляции) заявляла, что Управленческий центр ввозит в Россию литературу, включенную в список экстремистских материалов, не принимает мер для профилактики проявлений экстремизма в региональных отделениях, а также финансирует запрещенные религиозные организации на местах. Борисова указала, что с 2009 года 95 публикаций свидетелей Иеговы были объявлены в России экстремистскими, а восемь местных отделений ликвидированы. Кроме того, вступило в силу предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, вынесенное Управленческому центру Генпрокуратурой.

Представители ответчика указывали, в частности, на фальсификацию материалов правоохранителями. В ряде случаев в залы царства (дома собраний свидетелей Иеговы) запрещенная литература подбрасывалась, а показания свидетелей были ложными. Также подчеркивалось, что деятельность свидетелей Иеговы имеет мирный характер. Отмечалось, что иск Минюста вызвал обеспокоенность в ООН и международных правозащитных организациях.

Управленческий центр свидетелей Иеговы в России объединяет 2277 местных общин, в которые входят 175 тысяч верующих. Теперь все они могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней).

В конце мая стало известно о возбуждении одного из таких дел в Орле. По этому делу арестован подданный Дании Деннис Кристенсен. По части 1 статьи 282.2 ему как "организатору экстремистской организации" грозит от 6 до 10 лет колонии. Дело ведет областной главк ФСБ.

Против ряда верующих еще до запрета Управленческого центра были сфабрикованы дела по статье 282 кодекса (возбуждение ненависти либо вражды). Так, одно из таких дел - против 69-летнего Аркади Акопяна, председателя общины иеговистов в городе Прохладный, Кабардино-Балкария, - сейчас слушается в местном суде.

Кроме того, после решения судьи Иваненко в разных регионах страны начались нападения на молельные дома и жилища свидетелей Иеговы. Сообщалось об инцидентах в Калининграде, Петербурге, Пензе, Подмосковье, Ростовской и Тульской областях, Красноярском крае, Коми и Удмуртии. В частности, 30 апреля в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья пьяный местный житель, ранее высказывавшийся против свидетелей Иеговы, бросил коктейль Молотова в дом, где жила семья последователей этой конфессии. В результате сгорели два дома и машина. Преступника задержали.

2 мая канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным призвала его использовать свое влияние для защиты прав российских иеговистов.

Комментарии 17 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
17.07.2017
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Лев Левинсон. Courtesy photo

Свидетели и жертвы

Лев Левинсон, 20.03.2017

Поскольку высшим законом является не УК, а Конституция, противоправными надо считать действия Минюста против этой конфессии. Не только потому, что Европейский суд по правам человека не раз защищал ее последователей от нападок российских властей, но и потому, что свидетели Иеговы за пережитые ими страдания уже признаны государством жертвами политических репрессий.
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