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новость Бога не боятся

В Кемеровской и Тульской областях совершены нападения на молельные дома пятидесятников
10.05.2017
Киселевск: окно в церкви пятидесятников после поджога. Фото с ФБ-страницы Андрея Сухотина
Киселевск: окно в церкви пятидесятников после поджога. Фото с ФБ-страницы Андрея Сухотина
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В Тульской и Кемеровской областях совершены нападения на общины пятидесятников. Как передает центр "Сова", в Новомосковске Тульской области вечером 9 мая неизвестный разбил окно в здании церкви пятидесятников "Источник силы".

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как некий мужчина подошел к двери церкви и постоял там некоторое время. Не исключено, что он стучал в дверь ногами: дверь оказалась грязной. Затем незнакомец принялся бросать в окно щебень, которым покрыта дорожка к зданию. Разбив стекло, он удалился. Верующие подали заявление в полицию.

Как отмечается, это первый в Новомосковске случай нападения на церковь пятидесятников.

Между тем в кузбасском Киселевске днем 8 мая преступники обокрали молельный дом пятидесятников и попытались его поджечь. Как написал на своей ФБ-странице пастор Андрей Сухотин, из здания, где в тот момент никого из верующих не было, похитили электрогитару и DVD-плеер. Киселевская община также заявила о намерении обратиться в полицию.

"Сова" также сообщает о многочисленных нападениях на молельные дома, а также на жилища свидетелей Иеговы, совершенные после решения Верховного суда о запрете этой конфессии в России. Известно об инцидентах в том же Новомосковске, а также в Калининграде, Петербурге, Пензе, Подмосковье, Ростовской области и Красноярском крае.

В частности, как передавал на днях Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, 30 апреля в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья пьяный местный житель, ранее высказывавшийся против этой конфессии, бросил коктейль Молотова в дом, где жила семья ее приверженцев. В результате сгорели два дома и машина. Преступника задержали.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
10.05.2017
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