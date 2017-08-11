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новость В Курске возбудили дело об экстремизме за раздачу листовок свидетелей Иеговы

11.08.2017
Журналы "Свидетелей Иеговы". Фото: k-istine.ru
Журналы "Свидетелей Иеговы". Фото: k-istine.ru
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В Курске возбуждено уголовное дело об экстремизме из-за раздачи на городском рынке листовок свидетелей Иеговы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Надзорное ведомство признало открытие дела законным.

Как сообщается, дело возбудили 4 августа по части 1.1 статьи 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации). Санкция по этой статье составляет от четырех до восьми лет колонии.

В прокуратуре утверждают, что силовикам на распространение листовок пожаловался некий местный житель. Как утверждается, на Центральном рынке Курска местная жительница и ее 15-летний сын "распространяли листовки, агитируя прохожих стать членами религиозной организации". При этом "при себе они имели соответствующие удостоверения". Дело было возбуждено в тот же день.

Кто конкретно проходит подозреваемым по делу, надзорное ведомство не уточняет.

После запрета Управленческого центра свидетелей Иеговы в России все верующие могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). Центр объединяет 2277 местных общин, в которые входят 175 тысяч верующих.

В конце мая стало известно о возбуждении одного из таких дел в Орле. По этому делу арестован подданный Дании Деннис Кристенсен. По части 1 статьи 282.2 ему как "организатору экстремистской организации" грозит от 6 до 10 лет колонии. Дело ведет областной главк ФСБ.

Против ряда верующих еще до запрета Управленческого центра были сфабрикованы дела по статье 282 кодекса (возбуждение ненависти либо вражды). Так, одно из таких дел - против 69-летнего Аркади Акопяна, председателя общины иеговистов в городе Прохладный, Кабардино-Балкария, - сейчас слушается в местном суде.

Деятельность свидетелей Иеговы в России была приостановлена еще 23 марта, в качестве обеспечительной меры до рассмотрения иска Минюста о запрете деятельности религиозной организации. 20 апреля судья ВС Юрий Иваненко удовлетворил иск ведомства. В решении, указывалось, что в части прекращения деятельности Управленческого центра и всех местных общин оно подлежит немедленному исполнению, то есть вступает в силу до рассмотрения апелляции.

В понедельник коллегия Верховного суда в составе Галины Манюхиной, Владимира Зайцева и Владимира Попова подтвердила решение о признании Управленческого центра свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией и его запрете. Оно вступило в силу в полном объеме

Верующие будут обжаловать это решение в ЕСПЧ, а также подадут апелляции в другие международные организации. О каких именно структурах идет речь, они не пояснили.

Кроме того, после решения судьи Иваненко в разных регионах страны начались нападения на молельные дома и жилища свидетелей Иеговы. Сообщалось об инцидентах в Калининграде, Петербурге, Пензе, Подмосковье, Ростовской и Тульской областях, Красноярском крае, Коми и Удмуртии. В частности, 30 апреля в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья пьяный местный житель, ранее высказывавшийся против свидетелей Иеговы, бросил коктейль Молотова в дом, где жила семья последователей этой конфессии. В результате сгорели два дома и машина. Преступника задержали.

19 июля против запрета свидетелей Иеговы в России выступил Евросоюз. "Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, гарантированной Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека", - говорилось в заявлении ЕС.

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11.08.2017
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Лев Левинсон. Courtesy photo

Свидетели и жертвы

Лев Левинсон, 20.03.2017

Поскольку высшим законом является не УК, а Конституция, противоправными надо считать действия Минюста против этой конфессии. Не только потому, что Европейский суд по правам человека не раз защищал ее последователей от нападок российских властей, но и потому, что свидетели Иеговы за пережитые ими страдания уже признаны государством жертвами политических репрессий.
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