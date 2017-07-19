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новость Имейте свободу совести

Евросоюз вступился за запрещенных в России свидетелей Иеговы
19.07.2017
Собрание свидетелей Иеговы. Фото: jw-russia.org
Собрание свидетелей Иеговы. Фото: jw-russia.org
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Евросоюз выступил против запрета в России деятельности свидетелей Иеговы и призвал обеспечить им свободу собраний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕС.

"Этот запрет уже привел к уголовным преследованиям свидетелей Иеговы, а также к полицейским рейдам в их молитвенных домах, поджогам и другим формам дискриминации, - отмечается в документе. - Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, гарантированной Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека".

Деятельность свидетелей Иеговы в России была приостановлена еще 23 марта, в качестве обеспечительной меры до рассмотрения иска Минюста о запрете деятельности религиозной организации. 20 апреля судья ВС Юрий Иваненко удовлетворил иск ведомства. В решении, указывалось, что в части прекращения деятельности Управленческого центра и всех местных общин оно подлежит немедленному исполнению, то есть вступает в силу до рассмотрения апелляции.

В понедельник коллегия Верховного суда в составе Галины Манюхиной, Владимира Зайцева и Владимира Попова подтвердила решение о признании Управленческого центра свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией и его запрете. Оно вступило в силу в полном объеме

Верующие будут обжаловать это решение в ЕСПЧ, а также подадут апелляции в другие международные организации. О каких именно структурах идет речь, они не пояснили.

Управленческий центр свидетелей Иеговы в России объединяет 2277 местных общин, в которые входят 175 тысяч верующих. Теперь все они могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней).

В конце мая стало известно о возбуждении одного из таких дел в Орле. По этому делу арестован подданный Дании Деннис Кристенсен. По части 1 статьи 282.2 ему как "организатору экстремистской организации" грозит от 6 до 10 лет колонии. Дело ведет областной главк ФСБ.

Против ряда верующих еще до запрета Управленческого центра были сфабрикованы дела по статье 282 кодекса (возбуждение ненависти либо вражды). Так, одно из таких дел - против 69-летнего Аркади Акопяна, председателя общины иеговистов в городе Прохладный, Кабардино-Балкария, - сейчас слушается в местном суде.

Кроме того, после решения судьи Иваненко в разных регионах страны начались нападения на молельные дома и жилища свидетелей Иеговы. Сообщалось об инцидентах в Калининграде, Петербурге, Пензе, Подмосковье, Ростовской и Тульской областях, Красноярском крае, Коми и Удмуртии. В частности, 30 апреля в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья пьяный местный житель, ранее высказывавшийся против свидетелей Иеговы, бросил коктейль Молотова в дом, где жила семья последователей этой конфессии. В результате сгорели два дома и машина. Преступника задержали.

2 мая канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным призвала его использовать свое влияние для защиты прав российских иеговистов.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.07.2017
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Лев Левинсон. Courtesy photo

Свидетели и жертвы

Лев Левинсон, 20.03.2017

Поскольку высшим законом является не УК, а Конституция, противоправными надо считать действия Минюста против этой конфессии. Не только потому, что Европейский суд по правам человека не раз защищал ее последователей от нападок российских властей, но и потому, что свидетели Иеговы за пережитые ими страдания уже признаны государством жертвами политических репрессий.
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