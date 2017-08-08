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Также: Право, Россия, Азия, Европа, СМИ, Общество, Политика, Мир | Персоны: Али Феруз

новость Мосгорсуд приостановил депортацию Али Феруза

08.08.2017
Али Феруз после рассмотрения апелляции. Фото: @OvdInfo
Али Феруз после рассмотрения апелляции. Фото: @OvdInfo
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Судья Мосгорсуда Ольга Панкова приостановила депортацию журналиста "Новой газеты" Али Феруза в Узбекистан на время рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Вместе с тем до исхода разбирательства в ЕСПЧ Панкова постановила удерживать Феруза в спецприемнике для иностранцев.

Как передает "Медиазона" со ссылкой на Филиппа Шишова, адвоката журналиста, решения Страсбургского суда можно ожидать до года. Покинуть спецприемник раньше этого срока, заметил юрист, Ферузу удастся, только если Россия предоставит ему статус беженца.

Рассмотрение апелляционной жалобы журналиста на решение о депортации заняло два заседания; первое прошло в понедельник. На слушаниях 8 августа была допрошена живущая в Республике Алтай мать журналиста Зоя Нурматова, специально прибывшая в Москву для участия в разбирательстве.

В понедельник, в первый день слушаний по жалобе журналиста, во всем мире прошли акции в его поддержку. "Открытая Россия" сообщила о пикетах в США, Великобритании, Швеции, Германии, Чехии, на Украине. В России акции прошли в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани.

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Зоя Нурматова и журналистка "Новой" Елена Костюченко у Мосгорсуда. Фото Дарьи Костроминой/Грани.Ру

Феруз бежал из Узбекистана из-за преследования спецслужб. С начала нынешнего года он дважды сталкивался с претензиями российской полиции. Первый раз журналиста задержали 16 марта. Тогда на него оформили протокол по статье 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил), после чего отпустили под обязательство о явке в суд.

4 мая сообщалось, что МВД окончательно отказало эмигранту в убежище. 1 июня Феруз сообщил, что миграционный главк МВД запретил ему выехать в одну из европейских стран, хотя о предоставлении журналисту такого разрешения ходатайствовал консул этого государства.

1 августа Феруз был задержан у редакции "Новой". В ОП "Басманный" на журналиста оформили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (уклонение от выезда из России по истечении установленного срока пребывания, совершенное на территории Москвы). Вечером того же дня судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов оштрафовал эмигранта на 5 тысяч рублей и постановил депортировать его в Узбекистан.

После оглашения решения Феруз попытался покончить с собой, однако приставы помешали ему. Затем, по пути в спецприемник, расположенный в поселке Сахарово в Новой Москве, конвоиры побили эмигранта и применили к нему электрошокер. Также они оскорбляли его, называя "пидаром" (Феруз - открытый гей). По информации главреда "Новой" Дмитрия Муратова, конвоирами были судебные приставы.

4 августа ЕСПЧ применил срочные обеспечительные меры на время рассмотрения жалобы Феруза, запретив депортацию или выдворение беженца из России.

На другой день Муратов сообщил о проблемах со здоровьем, начавшихся у беженца после избиения конвоем. Феруз жаловался на сердечные боли и давление. Медики спецприемника зафиксировали побои. "Избивавшего Феруза конвойного из ФССП зовут Саня, всего было трое сопровождающих, и мы эту смену, конечно, узнаем", - отмечал главред "Новой".

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08.08.2017
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