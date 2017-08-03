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Журналист "Новой газеты" Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого 1 августа постановили депортировать в Узбекистан, при конвоировании в спецприемник для иностранцев был избит. Об этом поздно вечером в среду сообщил "Дождь" со ссылкой на члена московской ОНК Евгения Еникеева, который посетил Феруза в спецприемнике, расположенном в поселке Сахарово в Новой Москве.

"Предположительно это приставы", - рассказал Еникеев телеканалу. На чем основывается такое предположение, непонятно: конвоирование выполняют не судебные приставы, а полицейские.

Били журналиста рукояткой электрошокера. Общественники обнаружили у Феруза гематомы возле левой лопатки. "Судя по этому, били сильно", - заметил Еникеев.

Кроме того, эмигранта дважды ударили током из электрошокера - в руку и в ногу.

"Медиазона" - также со ссылкой на Еникеева - передает, что конвоиры оскорбляли журналиста матерной бранью и называли "пидаром" (Феруз - открытый гей).

Медики в спецприемнике зафиксировали гематому, причиненную конвоирами. Между тем членам ОНК сфотографировать травму полицейские не разрешили.

Между тем коллеги Феруза по "Новой" сообщили, что редакция направила Владимиру Путину коллективное письмо с просьбой вмешаться в ситуацию. С отдельным обращением к Путину выступила мать журналиста Зоя Феруз.

Днем во вторник Феруз был задержан у редакции "Новой". В ОП "Басманный" на журналиста оформили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (уклонение от выезда из России по истечении установленного срока пребывания, совершенное на территории Москвы). Затем эмигранта доставили в Басманный райсуд.

На слушаниях выступила коллега Феруза по "Новой" Елена Костюченко. Она рассказала о пытках, которым эмигрант подвергался в Узбекистане.

В свою очередь, полицейские чиновники на заседании заявили, что журналист незаконно пребывает в России еще с 2011 года.

На вопрос судьи Артура Карпова, почему Феруз обратился за политическим убежищем лишь в 2014 году, журналист ответил, что в 2012-м потерял паспорт и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток.

Признать себя виновным эмигрант отказался, пояснив, что находится в России легально. Феруз добавил, что все его ближайшие родственники являются гражданами России, а сам он учился в российской школе, по ее окончании уехал в Узбекистан и получил гражданство этой страны, однако уже вскоре вернулся в Россию учиться в университете. "В 2008 году покинул Узбекистан окончательно, и возвращаться туда не намереваюсь", - заключил журналист.

Несмотря на доводы Феруза, адвокатов и Костюченко, судья Карпов вынес решение о выдворении, а также оштрафовал журналиста на 5 тысяч рублей. Адвокаты намерены обжаловать решение.

В среду стало известно, что непосредственно после суда, когда защитники ожидали копии решения, Феруз попытался покончить с собой, однако приставы ему помешали. Один из адвокатов предположил, что таким способом эмигрант намеревался избежать отправки в спецприемник и попасть в больницу.

Тем временем независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ объявил о начале кампании "Отвали от Али". В четверг начиная с 16 часов предполагается провести пикеты у администрации президента с требованием прекратить преследование Феруза. Сочувствующих из провинции профсоюз призывает выйти к региональным представительствам Владимира Путина.

Amnesty International выпустила экстренное заявление с требованием освободить Феруза. "Али Феруз - открытый гей, активист правозащитного движения и корреспондент "Новой газеты", - заявил замдиректора AI по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. - Это почти фатальная комбинация для всякого, кто ждет выдворения в Узбекистан, где в Уголовном кодексе до сих пор присутствует статья "мужеложество", а пытки распространены повсеместно".

С претензиями полиции Феруз сталкивался в течение почти полугода. Первый раз журналиста задержали 16 марта. Тогда на него оформили протокол по статье 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил); после этого Феруза отпустили под обязательство о явке в суд.

Главред "Новой" Дмитрий Муратов тогда заметил: "Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы". Подчеркивалось, что Феруз находится в России законно, поскольку недавно получил из МВД письмо об отмене решения, отказывающего журналисту во временном убежище. Пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено повторно, эмигрант имеет право оставаться в России, отмечали в редакции.

17 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремле не получали обращения Феруза с просьбой об убежище. Однако "Новая" отмечала, что еще в январе получила из МВД уведомление о том, что ходатайство Феруза поступило в администрацию президента и было направлен ею в полицейское ведомство.

4 мая стало известно, что МВД окончательно отказало журналисту в убежище.

1 июня Феруз сообщил, что миграционный главк МВД запретил ему выехать в одну из европейских стран, несмотря на то что о предоставлении журналисту такого разрешения ходатайствовал консул этого государства.