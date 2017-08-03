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Одиночный пикет в поддержку Али Феруза. Фото с ФБ-страницы Профсоюза журналистов

Полицейские задержали четверых участников одиночных пикетов возле администрации президента в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого могут выдворить в Узбекистан. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Были задержаны ЛГБТ-активист Евгений Павловский, активист движения "Социалистическая альтернатива" Дмитрий Поротиков, а также Марта Хромова и Айтен Якубова. Павловский и Поротиков попали в автозак за раздачу листовок о Ферузе, а Хромову и Якубову задержали за то, что они сфотографировались с листовками.

Задержанных доставили в отдел полиции "Китай-город".

Позже Павловский и Поротиков были отпущены. На них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Выйти с одиночными пикетами к администрации президента накануне призвал независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ. Организация начала общественную кампанию "Отвали от Али" в поддержку журналиста.

В четверг пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти "не могут закрыть глаза" на нарушения миграционного режима, допущенные Ферузом, и "ситуация очень сложная". По словам Пескова, миграционные и иные власти обратили внимание на его проблему.

Днем во вторник Феруз был задержан у редакции "Новой". В ОП "Басманный" на журналиста оформили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (уклонение от выезда из России по истечении установленного срока пребывания, совершенное на территории Москвы). Затем эмигранта доставили в Басманный райсуд.

На слушаниях выступила коллега Феруза по "Новой" Елена Костюченко. Она рассказала о пытках, которым эмигрант подвергался в Узбекистане.

В свою очередь, полицейские чиновники на заседании заявили, что журналист незаконно пребывает в России еще с 2011 года.

На вопрос судьи Артура Карпова, почему Феруз обратился за политическим убежищем лишь в 2014 году, журналист ответил, что в 2012-м потерял паспорт и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток.

Признать себя виновным эмигрант отказался, пояснив, что находится в России легально. Феруз добавил, что все его ближайшие родственники являются гражданами России, а сам он учился в российской школе, по ее окончании уехал в Узбекистан и получил гражданство этой страны, однако уже вскоре вернулся в Россию учиться в университете. "В 2008 году покинул Узбекистан окончательно, и возвращаться туда не намереваюсь", - заключил журналист.

Несмотря на доводы Феруза, адвокатов и Костюченко, судья Карпов вынес решение о выдворении, а также оштрафовал журналиста на 5 тысяч рублей. По окончании разбирательства эмигранта отправили под конвоем в спецприемник для иностранцев в поселке Сахарово в Новой Москве. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Позже стало известно, что Феруз после оглашения решения суда о выдворении попытался совершить суицид, однако ему помешали это сделать судебные приставы. Затем во время конвоирования в спецприемник он был избит.

Amnesty Iternational выпустила экстренное заявление в защиту Феруза, потребовав его немедленного освобождения. "Али Феруз - открытый гей, активист правозащитного движения и корреспондент "Новой газеты". Это почти фатальная комбинация для всякого, кто ждет выдворения в Узбекистан, где в Уголовном кодексе до сих пор присутствует статья "мужеложество", а пытки распространены повсеместно", - заявил замдиректора AI по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Отменить решение об экстрадиции Феруза потребовали также "Репотеры без границ".

С претензиями полиции Феруз сталкивался в течение почти полугода. Первый раз журналиста задержали 16 марта. Тогда на него оформили протокол по статье 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил); после этого Феруза отпустили под обязательство о явке в суд.

4 мая стало известно, что МВД окончательно отказало журналисту в убежище.

1 июня Феруз сообщил, что миграционный главк МВД запретил ему выехать в одну из европейских стран, несмотря на то что о предоставлении журналисту такого разрешения ходатайствовал консул этого государства.