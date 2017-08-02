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Также: Право, Полиция, СМИ, Азия, Пытки, Общество, Мир, Политика | Персоны: Елена Костюченко

новость Журналиста "Новой газеты" Феруза депортируют в Узбекистан

02.08.2017
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
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Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов постановил принудительно выдворить журналиста "Новой газеты" Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) в Узбекистан. О решении, вынесенном поздно вечером во вторник, сообщили коллеги журналиста. Также Карпов оштрафовал Феруза на 5 тысяч рублей.

Журналист был объявлен виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (уклонение от выезда из России по истечении установленного срока пребывания, совершенное на территории Москвы).

По окончании разбирательства Феруза под конвоем отправили в спецприемник для иностранцев в поселке Северный на окраине столицы. У журналиста есть 10 дней на обжалование решения Карпова.

На слушаниях выступила коллега Феруза по "Новой" Елена Костюченко. Она рассказала о пытках, которым эмигрант подвергался в Узбекистане.

В свою очередь, полицейские чиновники на заседании заявили, что журналист незаконно пребывает в России еще с 2011 года.

На вопрос Карпова, почему Феруз обратился за политическим убежищем лишь в 2014 году, журналист ответил, что в 2012-м потерял паспорт и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток.

Признать себя виновным эмигрант отказался, пояснив, что находится в России легально. Феруз добавил, что все его ближайшие родственники являются гражданами России, а сам он учился в российской школе, по окончании которой уехал в Узбекистан и получил гражданство этой страны, но уже вскоре вернулся в Россию учиться в университете. "В 2008 году покинул Узбекистан окончательно, и возвращаться туда не намереваюсь", - заключило журналист.

Феруз был задержан днем во вторник у здания редакции "Новой" и доставлен в ОП "Басманный". Там на него оформили протокол, после чего доставили в суд.

С претензиями полиции Феруз сталкивался в течение почти полугода. Первый раз журналиста задержали 16 марта. Тогда на него оформили протокол по статье 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил); после этого Феруза отпустили под обязательство о явке в суд.

Главред "Новой" Дмитрий Муратов тогда заметил: "Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы". Подчеркивалось, что Феруз находится в России законно, поскольку недавно получил из МВД письмо об отмене решения, отказывающего журналисту во временном убежище. Пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено повторно, эмигрант имеет право оставаться в России, отмечали в редакции.

17 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремле не получали обращения Феруза с просьбой об убежище. Однако "Новая" отмечала, что еще в январе получила из МВД уведомление о том, что ходатайство Феруза поступило в администрацию президента и было направлен ею в полицейское ведомство.

4 мая стало известно, что МВД окончательно отказало журналисту в убежище.

1 июня Феруз сообщил, что миграционный главк МВД запретил ему выехать в одну из европейских стран, несмотря на то что о предоставлении журналисту такого разрешения ходатайствовал консул этого государства.

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02.08.2017
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