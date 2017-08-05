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Также: Право, Здоровье, СМИ, Россия, Азия, Общество, Политика, Мир | Персоны: Дмитрий Муратов, Али Феруз (Худоберди Нурматов)

новость Не прогоним, так взгреем

Муратов: У Феруза возникли проблемы со здоровьем из-за избиения конвоиром
05.08.2017
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
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У журналиста "Новой газеты" Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) возникли проблемы со здоровьем, после того как его избил конвоир. Об этом сообщает главред издания Дмитрий Муратов, посетивший Феруза в центре временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово.

Феруза был беспричинно избит во время перевозки в Сахарово. "Сначала конвойный несколько раз прижег его электрошокером, а затем, уже выключенным электрошокером несколько раз сильнейшим образом ударил его в область лопатки с левой стороны, - рассказал Муратов. - В результате этих побоев Феруз испытывает сильные сердечные боли, у него повышенное давление, трое суток он нормально не может есть".

Побои зафиксированы врачами центра временного содержания иностранных граждан. Главред "Новой" видел у Феруза на спине "огромную гематому размером приблизительно 20 на 23 см", хотя с момента избиения прошло уже пять дней.

"Я хочу особо подчеркнуть, что конвойные принадлежали к Федеральной службе судебных приставов, а сам центр временного содержания находится в ведении МВД, - отмечает Муратов. - Избивавшего Феруза конвойного из ФССП зовут Саня, всего было трое сопровождающих, и мы эту смену, конечно, узнаем".

Условия содержания в центре Феруз считает хорошими. "В центре к Ферузу относятся уважительно, корректно, строго в рамках закона - это его слова, - пишет Муратов. - Феруз сказал, что в центре доброжелательные и компетентный персонал, есть библиотека, книги, он много читает и пишет".

Феруз бежал из Узбекистана в Россию из-за преследования местных спецслужб. С претензиями российской полиции Феруз сталкивался в течение последнего полугода. Первый раз журналиста задержали 16 марта. Тогда на него оформили протокол по статье 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил); после этого Феруза отпустили под обязательство о явке в суд.

4 мая стало известно, что МВД окончательно отказало журналисту в убежище. 1 июня Феруз сообщил, что миграционный главк МВД запретил ему выехать в одну из европейских стран, несмотря на то что о предоставлении журналисту такого разрешения ходатайствовал консул этого государства.

Днем во вторник Феруз был задержан у редакции "Новой". В ОП "Басманный" на журналиста оформили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (уклонение от выезда из России по истечении установленного срока пребывания, совершенное на территории Москвы). Затем эмигранта доставили в Басманный райсуд. Судья Артур Карпов вынес решение о выдворении Феруза, а также оштрафовал журналиста на 5 тысяч рублей.

После оглашения решения суда о выдворении Феруз попытался совершить суицид, однако ему помешали это сделать судебные приставы. Затем во время конвоирования в спецприемник он был избит.

В пятницу Европейский суд по правам человека в соответствии с правилом 39 своего регламента применил срочные меры по запрету на любое перемещение Феруза до вынесения решения по его жалобе. Таким образом, российские власти не смогут ни депортировать его в Узбекистан, ни выдворить его из страны. Между тем защита Феруза подала апелляционную жалобу на решение российского суда о его депортации. Как заявил адвокат Даниил Хаймович, оно было необоснованным, так как его подзащитный в настоящее время находится в процессе получения временного убежища, а значит, у него есть все законные основания для нахождения на территории России.

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05.08.2017
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