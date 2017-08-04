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новость В бурях есть покой

ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию из России журналиста Феруза
04.08.2017
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
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Европейский суд по правам человека применил срочные меры по запрету на любое перемещение журналиста "Новой газеты" Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) до вынесения решения по его жалобе. Об этом сообщает адвокат Кирилл Коротеев, представляющий в ЕСПЧ интересы журналиста.

"Европейский суд по правам человека указал правительству России, что Али Феруза нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге", - написал адвокат.

"Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. В своем ответе суд просил нас прислать полный формуляр жалобы до сентября, - пояснил Коротеев Интерфаксу. - Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение: ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще невозможно".

"Правило 39 часто является основанием для предоставления убежища", - отметил адвокат. Это правило регламента ЕСПЧ позволяет суду принять срочные обеспечительные меры, направленные на предотвращение вреда, который может быть приченен заявителю.

Феруз бежал из Узбекистана в Россию из-за преследования местных спецслужб. С претензиями российской полиции Феруз сталкивался в течение последнего полугода. Первый раз журналиста задержали 16 марта. Тогда на него оформили протокол по статье 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил); после этого Феруза отпустили под обязательство о явке в суд.

4 мая стало известно, что МВД окончательно отказало журналисту в убежище. 1 июня Феруз сообщил, что миграционный главк МВД запретил ему выехать в одну из европейских стран, несмотря на то что о предоставлении журналисту такого разрешения ходатайствовал консул этого государства.

Днем во вторник Феруз был задержан у редакции "Новой". В ОП "Басманный" на журналиста оформили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (уклонение от выезда из России по истечении установленного срока пребывания, совершенное на территории Москвы). Затем эмигранта доставили в Басманный райсуд.

На слушаниях выступила коллега Феруза по "Новой" Елена Костюченко. Она рассказала о пытках, которым эмигрант подвергался в Узбекистане. В свою очередь, полицейские чиновники на заседании заявили, что журналист незаконно пребывает в России еще с 2011 года. На вопрос судьи Артура Карпова, почему Феруз обратился за политическим убежищем лишь в 2014 году, журналист ответил, что в 2012-м потерял паспорт и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток.

Признать себя виновным эмигрант отказался, пояснив, что находится в России легально. Феруз добавил, что все его ближайшие родственники являются гражданами России, а сам он учился в российской школе, по ее окончании уехал в Узбекистан и получил гражданство этой страны, однако уже вскоре вернулся в Россию учиться в университете. "В 2008 году покинул Узбекистан окончательно, и возвращаться туда не намереваюсь", - заключил журналист.

Несмотря на доводы Феруза, адвокатов и Костюченко, судья Карпов вынес решение о выдворении, а также оштрафовал журналиста на 5 тысяч рублей. По окончании разбирательства эмигранта отправили под конвоем в спецприемник для иностранцев в поселке Сахарово в Новой Москве.

После оглашения решения суда о выдворении Феруз попытался совершить суицид, однако ему помешали это сделать судебные приставы. Затем во время конвоирования в спецприемник он был избит.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
04.08.2017
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