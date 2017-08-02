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новость Журналист Феруз после суда о депортации попытался покончить с собой

02.08.2017
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
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Журналист "Новой газеты" Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого накануне постановили депортировать в Узбекистан, после оглашения соответствующего судебного решения предпринял попытку самоубийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Филиппа Шишова, адвоката журналиста.

Инцидент произошел, когда Шишов и второй адвокат эмигранта Даниил Хаймович ожидали выдачи на руки копии судебного решения. Попытку суицида пресекли приставы.

Хаймович в беседе с ТАСС предположил, что таким способом Феруз намеревался избежать отправки в спецприемник для мигрантов и попасть в больницу.

Каким именно образом журналист пытался совершить суицид, в публикации не поясняется.

Между тем независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ объявил о начале кампании "Отвали от Али". В четверг начиная с 16 часов предполагается провести пикеты у администрации президента с требованием прекратить преследование Феруза. Сочувствующих из провинции профсоюз призывает выйти к региональным представительствам Владимира Путина.

Днем во вторник Феруз был задержан у редакции "Новой". В ОП "Басманный" на журналиста оформили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (уклонение от выезда из России по истечении установленного срока пребывания, совершенное на территории Москвы). Затем эмигранта доставили в Басманный райсуд.

На слушаниях выступила коллега Феруза по "Новой" Елена Костюченко. Она рассказала о пытках, которым эмигрант подвергался в Узбекистане.

В свою очередь, полицейские чиновники на заседании заявили, что журналист незаконно пребывает в России еще с 2011 года.

На вопрос судьи Артура Карпова, почему Феруз обратился за политическим убежищем лишь в 2014 году, журналист ответил, что в 2012-м потерял паспорт и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток.

Признать себя виновным эмигрант отказался, пояснив, что находится в России легально. Феруз добавил, что все его ближайшие родственники являются гражданами России, а сам он учился в российской школе, по ее окончании уехал в Узбекистан и получил гражданство этой страны, однако уже вскоре вернулся в Россию учиться в университете. "В 2008 году покинул Узбекистан окончательно, и возвращаться туда не намереваюсь", - заключил журналист.

Несмотря на доводы Феруза, адвокатов и Костюченко, судья Карпов вынес решение о выдворении, а также оштрафовал журналиста на 5 тысяч рублей. По окончании разбирательства эмигранта отправили под конвоем в спецприемник для иностранцев в поселке Сахарово в Новой Москве. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

С претензиями полиции Феруз сталкивался в течение почти полугода. Первый раз журналиста задержали 16 марта. Тогда на него оформили протокол по статье 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил); после этого Феруза отпустили под обязательство о явке в суд.

Главред "Новой" Дмитрий Муратов тогда заметил: "Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы". Подчеркивалось, что Феруз находится в России законно, поскольку недавно получил из МВД письмо об отмене решения, отказывающего журналисту во временном убежище. Пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено повторно, эмигрант имеет право оставаться в России, отмечали в редакции.

17 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремле не получали обращения Феруза с просьбой об убежище. Однако "Новая" отмечала, что еще в январе получила из МВД уведомление о том, что ходатайство Феруза поступило в администрацию президента и было направлен ею в полицейское ведомство.

4 мая стало известно, что МВД окончательно отказало журналисту в убежище.

1 июня Феруз сообщил, что миграционный главк МВД запретил ему выехать в одну из европейских стран, несмотря на то что о предоставлении журналисту такого разрешения ходатайствовал консул этого государства.

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02.08.2017
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