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Коллегия Дальневосточного окружного военного суда (Хабаровск) под председательством Дмитрия Пунтусова на выездной сессии в Красноярске приговорила трех приезжих из Средней Азии к срокам от 11 до 18 лет строгого режима по обвинению в подготовке теракта в маршрутке, запланированного на 9 мая 2016 года. О решении, вынесенном во вторник, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на региональный главк ФСБ.

18 лет получил основной фигурант - водитель маршрутки Ж. Мирзаев. 11-летние сроки дали двум другим обвиняемым - кондуктору маршрутки М. Абдуллаеву и таксисту Ж. Абдусаматову. (Вероятнее, что правильные написания инициалов - Дж. Мирзаев и Дж. Абдусаматов.)

Как говорится в публикации, всех троих объявили виновным по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 205 УК (приготовление к теракту). Однако сроки по такому обвинению не могут превышать семи с половиной лет. Между тем в карточке дела на сайте суда указаны еще менее тяжкие статьи кодекса. В обвинении Мирзаеву значится только часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 223.1 УК (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатки; до трех лет колонии), в обвинении Абдуллаеву и Абдусаматову - лишь часть 5 статьи 33 - часть 1 статьи 223 (пособничество в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов; до пяти лет). Каков же полный список обвинений по делу, неизвестно.

Согласно фабуле дела, Мирзаев, будучи сторонников радикального ислама, поддерживал в интернете контакты с членами "Исламского государства" и получал от них "наставления по совершению преступлений на территории Красноярского края". Чтобы "получить статус амира" (командира), заявляет ФСБ, маршрутчик решил собрать группу и совершить теракт. Выбрав пособниками Абдуллаева и Абдусаматова, Мирзаев, как утверждается в деле, дал им денег и поручил купить химикаты для изготовления взрывчатки, а также дюбель-гвозди, которые предполагалось использовать в качестве поражающих элементов.

Выбор даты спецслужба объясняет тем, что во время празднования дня победы в германо-советской войне общественный транспорт Красноярска максимально загружен.

Однако 6 мая 2016 года ФСБ задержала фигурантов, говорится в деле.

Дома у Мирзаева, заявляют в спецслужбе, обнаружили схему изготовления бомбы, компоненты для нее, а также литература "экстремистского толка".

Слушания по делу заняли не меньше четырех заседаний. Признали ли подсудимые вину, неизвестно. В карточке дела есть информация об обжаловании Мирзаевым некоего определения или постановления, вынесенного судейской тройкой еще до оглашения приговора.