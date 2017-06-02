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Задержанные в Москве предполагаемые сторонники "Исламского государства" готовили серию терактов в Москве с целью сорвать проведение Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, изначально подозреваемые, получившие инструкции по Telegram из Турции, хотели взорвать ресторан, в котором "едят свинину кафиры". Однако затем они решили устроить взрыв на станции метро "Теплый Стан". После этого террористы планировали атаковать пассажиров, используя гранаты и автоматы.

Как утверждают в ФСБ, в одной из снимавшихся задержанными квартир на Новопеределкинской улице был обнаружен цех по производству взрывных устройств. Там нашли компоненты для изготовления взрывчатки, радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами, а также уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель. "Точно такая же бомба, по данным экспертов ФСБ, была использована для теракта 3 апреля в петербургском метро. Из других квартир изъяли автоматы и гранаты", - отмечает издание.

В ФСБ считают, что участники группировки были объединены идеей исламского фундаментализма. Первым под влияние экстремистов попал приехавший из Бухары Мухаммадъюсуф Ашуров. Он вовлек в группировку своего земляка Фурката Кушаева, гражданина Таджикистана Абдушукура Гульмирзаева и уроженца Дагестана Магомеда Давудова. Как сообщает издание, все четверо сразу решили сотрудничать со следствием. При этом только один из них, Гулмирзаев, заявил, что в террористическом подполье он не состоял, а друзья использовали его "втемную". Остальные трое заявили, что "добровольно и осознанно" присягнули ИГ. Один из них, Давудов, отвечая на вопрос следователя, состоял ли он в террористической организации, возмутился: "Я заявление о выходе из "Исламского государства" не писал".

О задержании подозреваемых ФСБ сообщила25 мая. Как утверждалось, в ходе обысков у них были обнаружены лаборатория по производству взрывчатки, готовая самодельная бомба. оружие, а также литература и видеозаписи "экстремистской и террористической направленности". В спецслужбе заявили, что задержанными руководили из Сирии, а после совершения теракта они планировали уехать в эту страну на войну.

26 мая Мещанский райсуд Москвы арестовал всех четверых до 25 июля. Фигуранты дела подозреваются по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (подготовка к теракту в составе организованной группы), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), части 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), частьи 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы) и части 3 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы).

Как сообщалось, никто из подозреваемых не возражал против ареста. Защитники по назначению, представлявшие фигурантов, заявили, что не осведомлены о деталях расследования.