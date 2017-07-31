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Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону под председательством Романа Сапрунова приговорила 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича к 12 годам строгого режима со штрафом 250 тысяч рублей по обвинению в подготовке взрывов в Каменске-Шахтинском Ростовской области и в ЛНР. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Именно такого срока требовал для подсудимого в прениях прокурор Владислав Кузнецов. Между тем, как передавал ТАСС, штраф обвинитель запрашивал меньший - 200 тысяч рублей.

Сизонович был объявлен виновным по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе организованной группы), части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы) и части 1 статьи 322 УК (незаконное пересечение границы).

Сам подсудимый заявил о полном признании вины и раскаянии. Весь процесс, включая оглашение приговора, занял лишь три заседания. Интересы Сизоновича в суде представляла адвокат по назначению.

Судья Сапрунов участвовал в вынесении заведомо неправосудных приговоров крымскому узнику Алексею Чирнию, жителю Дагестана Абдурахману Усманову и махачкалинскому активисту Хирамагомеду Магомедову. Сейчас он входит в тройку, которая слушает дело о терроризме, возбужденное против украинца Артура Панова и ростовчанина Максима Смышляева.

Прокурор Кузнецов в 2015-2016 годах был одним из обвинителей в процессе украинской пленной Надежды Савченко.

Сизонович - бывший шахтер из города Краснодона Луганской области, находящегося в нескольких километрах от российской границы (Верховная рада Украины в соответствии с законом о декоммунизации переименовала Краснодон в Сорокино, однако, поскольку город контролируется боевиками ЛНР, фактически это решение в силу не вступило).

Согласно фабуле дела, в апреле 2014 года в Киеве Сизонович, "неустановленное лицо под псевдонимом Владиславович и другие неустановленные лица" создали организованную группу для совершения терактов в России и на украинских территориях, контролируемых боевиками ЛНР. В Киеве, заявляло обвинение, бывший шахтер получил от Владиславовича мобильник Sony Ericsson с установленным на нем мессенджером BlackBerry. С помощью этого аппарата фигурант дела якобы и поддерживал связь с Владиславовичем. У Владиславовича в BlackBerry были ники Артур и Конст, а у Сизоновича - Алексей (то есть его настоящее имя).

Как утверждалось, украинец "собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и, обладая специальными знаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства". Взрывчатку, говорилось в деле, Владиславович разыскивал в Киеве и передавал Сизоновичу через тайники в Краснодоне и соседнем поселке Новосемейкино.

В конце мая 2016-го, заявляло обвинение, бывший шахтер получил от Владиславовича указание прибыть в Каменск-Шахтинский. Ему якобы следовало осмотреть и сфотографировать вокзал Каменска-Шахтинского, вокзал узловой станции Лихая в микрорайоне Лиховской на южной окраине этого же города и железнодорожные пути, чтобы определить места для закладки двух малых прилипающих мин, а также трех бомб. Бомбы, говорилось в деле, Сизонович изготовил самостоятельно.

В июле прошлого года обвиняемый, как утверждалось, повторно прибыл в Каменск-Шахтинский и встретился "с неустановленным лицом по имени Василий". Согласно фабуле дела, бывший шахтер вместе с Василием закопал мины и бомбы, предназначавшиеся для закладки, в схроне у нефтебазы компании "ТНК юг менеджмент".

В конце августа, далее заявляло обвинение, подсудимый получил от Владиславовича указание совершить теракт в Каменске-Шахтинском. Как утверждалось, Сизонович решил заложить мины и бомбы в мусорной урне у входа в здание вокзала Лихой 17-18 сентября, накануне выборов в Госдуму.

26 августа 2016-го, говорилось в деле, "оперативники МГБ ЛНР" схватили Сизоновича в городе Ровеньки к юго-западу от Краснодона, когда он по указанию Владиславовича закладывал две изготовленные им по указанию Владиславовича бомбы на железнодорожные пути. Однако бывший шахтер сбежал от них, прыгнув в реку, а уже затем был задержан российскими пограничниками у Донецка, Ростовская область. 17 сентября, заявляло обвинение, тайник с минами и бомбами был обнаружен силовиками из УФСБ по Ростовской области "в ходе проведения оперативных мероприятий".

На первых слушаниях по существу дела, прошедших 26 июля, судьи со смехом поинтересовались у Сизоновича: "А в какую реку прыгали?" - "Я плавать не умею..." - ответил подсудимый, несмотря на то что ранее выразил согласие с фабулой обвинения.

Украинский сайт "Трибун" сообщал о случае Сизоновича еще в феврале нынешнего года. Это издание также передавало, что бывшего шахтера схватили в августе 2016-го на занятом боевиками ЛНР украинском погранпункте "Изварино", когда он следовал в расположенный по другой стороне границы Донецк.

Сообщалось также, что политзек был активистом "Батькивщины", а в дальнейшем - Блока Юлии Тимошенко.

Кроме того, "Трибун" писал, что в том же августе 2016-го были задержаны еще двое украинцев, против которых также фабрикуются дела о терроризме. Это схваченный в Луганске Сергей Мироныч, а также Валентин Можаев, место задержания которого не уточнялось.

"Для поиска исполнителей будущих "терактов" сотрудники ФСБ в РФ и МГБ в ОРДиЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - официальное украинское название территорий, контролируемых ДНР и ЛНР. - Ред.) получили один и тот же психологический портрет, в основе содержания которого криминальное прошлое, отсутствие фактов участия в сепаратистских группировках и наличие живых родственников в зоне досягаемости российской репрессивной машины", - отмечалось в публикации "Трибуна".

Именно угрозами в адрес родственников, утверждало издание, ФСБ и добивается от фигурантов признательных показаний. Какое именно криминальное прошлое было у Сизоновича, Мироныча и Можаева, сайт не пояснял.