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ФСБ объявила о задержании в Башкортостане предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Башкортостану.

Задержан 35-летний житель Дюртолинского района республики. По версии спецслужбы, мужчина вовлекал жителей Башкортостана в деятельность ИГ и способствовал их выезду в Сирию. Имени подозреваемого ФСБ не раскрывает.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК (содействие террористической деятельности), по какой именно части - не сообщается.

Как передает "ProUfu.ru", предполагаемый вербовщик ИГ был задержан еще в начале мая.

Новостной портал опубликовал сделанную ФСБ видеозапись задержания. Лицо предполагаемого вербовщика на записи скрыто.

18 апреля Интерфакс сообщил о задержании в Петербуге по делу о вербовке террористов таксиста некоей крупной таксомоторной фирмы. Как уверждается, задержанный "знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и беседами склонял их к вступлению в ряды террористов". Между тем, по данным "Фонтанки.ру", задержанный - 38-летный гражданин Узбекистана, он был объявлен в розыск у себя на родине по делу об организации экстремистской группировки или участии в ней, а также о незаконном пересечении границы.

4 апреля там же по подозрению в вербовке бовиков были задержаны 8 выходцев из Средней Азии. По утверждению СКР, с ноября 2015 года подозреваемые занимались вербовкой граждан, преимущественно выходцев из Средней Азии, в "Исламское государство", "Джабхат ан-нусру" и другие вооруженные структуры. При этом у правоохранителей не было сведений о причастности задержанных к теракту в петербургском метро. 15 апреля стало известно о задержании и помещении под стражу девятого фигуранта дела.