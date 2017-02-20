О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.258947.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.258947.html
Также: Чечня, Регионы, Право, Война, Россия, Общество, Политика

новость В Чечне по делу о бое с федералами пожизненно осужденный получил еще 13 лет

20.02.2017
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
Реклама

Шатойский райсуд Чечни приговорил жителя Карачаево-Черкесии Максима Понарьина, ранее получившего пожизненный срок, к 13 годам строгого режима по делу о бое с федералами, произошедшем в 2000 году в лесу у горного аула Улус-Керт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ставропольское краевое УФСБ.

Понарьин был объявлен виновным по статье 317 УК (посягательство на жизнь военного). Максимальная санкция этой статьи - смертная казнь.

Признал ли вменяемую вину сам подсудимый, не уточняется.

Об отправке дела Понарьина в суд стало известно в декабре прошлого года. Согласно фабуле дела, обвиняемый был членом "Ногайского джамаата", которым командовали Шамиль Басаев и Хаттаб, и в составе этого подразделения 29 февраля - 1 марта 2000 года под Улус-Кертом участвовал в бою с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Бой при Улус-Керте стал одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения.

Приговор к пожизненному сроку Понарьину вынес 2 февраля 2007 года Мосгорсуд. Вместе с ним - также пожизненно - были осуждены Тамбий Хубиев и Мурат Шаваев. Всех троих объявили виновными в причастности к двум терактам в московском метро: 6 февраля 2004-го на перегоне Автозаводская - Павелецкая и 31 августа того же года у станции Рижская. 30 августа 2007 года Верховный суд оставил приговор осужденным в силе.

Некоторое время назад Хубиеву также вменили участие в бою при Улус-Керте. Обвинительное заключение было утверждено 29 января нынешнего года.

По делам о бое под Улус-Кертом вынесен уже ряд приговоров разным лицам. В частности, этот эпизод вменялся фигурантам дела УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которые в действительности вовсе не бывали в Чечне до ареста.

Оставить комментарий Обсудить
20.02.2017

новость Новости по теме
27.01.2017 Осужденный по делу УНА-УНСО Карпюк доставлен во Владимирский централ →
10.01.2017 Клыха этапируют в Челябинск →
21.12.2016 В суд ушли новые дела о боях в Чечне в 1999-2000 годах →
01.11.2016 Бывший охранник Ахмата Кадырова идет под суд по делу о бое с федералами →
16.08.2016 В Чечне по делу о бое с федералами в 2000-м дали сроки до 15 лет →
27.07.2016 В Чечне по делу о бое с федералами в 1999-м дали сроки до 9 лет →
07.06.2016 В Чечне на месте гибели псковских десантников установят поклонный крест →
13.04.2016 Дело УНА-УНСО: свидетели не подтверждают участие Малофеева в войне →
29.09.2015 Фигурант дела УНА-УНСО Малофеев получил в сумме 24,5 года строгого режима →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
25694
Play own
Родная сторона защиты
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Фобия как парадигма
новость Умер Виталий Чуркин
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
новость Российских советников взорвали
Российские военные на базе Хмеймим. Фото: mil.ru
статья Трамп ворочает мешки
Илья Мильштейн
РЕКЛАМА
Loading...
статья Исаакиевский скандал и РПЦ
Николай Митрохин. Фото из личного архива
статья Рада для колорада
Александр Скобов
в блоге Путин и ртуть
383
новость Грэм: Дадим России по жопе
Линдси Грэм. Фото: senate.gov
новость Федоров подаст иск против Киселева
Евгений Федоров и Дмитрий Киселев
новость Лавров: Нас прослушивают
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
статья Депутат - враг народа
Виталий Портников
новость Прокурор: Москва готовила переворот
Миливое Катнич. Фото: vijesti.me
в блоге Депутат Курбский
383
новость План для Путина
Андрей Артеменко. Фото: pravda.com.ua
новость Умер академик Шафаревич
Игорь Шафаревич. Кадр "Вестей"
новость Срок невиновному инвалиду
Марк Яворский. Источник: kavkaz-uzel.eu
в блоге Тридцатая любовь Никиты
383
новость Пенс обвиняет Россию
Майк Пенс. Фото: in.gov
новость Дела за Кобзона не будет
Руслан Зинатуллин. Источник: idelreal.org
новость Браудер: новый заочный арест
Уильям Браудер. Фото: weforum.org