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В суд направлено дело о бое с федералами во время второй чеченской войны, возбужденное против Аюба Тунтуева, бывшего сотрудника "антитеррористического центра" Чечни - службы безопасности главы подконтрольной Москве администрации страны Ахмата Кадырова. Об этом сообщается на сайте СКР.

В какой именно суд отправлено дело, не уточняется. Можно предположить, что это Верховный суд Чечни: дело двух других лиц, которым вменялось участие в том же бою, рассматривалось, вероятнее всего, именно там.

Следствие по делу вело управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Тунтуеву вменяются часть 2 статьи 209 (участие в банде; срок от 8 до 15 лет колонии) и статья 317 УК (посягательство на жизнь военного; санкция вплоть до смертной казни).

Согласно фабуле дела, обвиняемый в составе отряда чеченских войск под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба 29 февраля - 1 марта 2000 года в лесу у горного аула Улус-Керт участвовал в бою с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Как утверждается, он, заняв позиции, прицельно обстреливал федералов из автоматов Калашникова.

Бой при Улус-Керте стал одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения. В начале июня нынешнего года сообщалось, что на месте боя будет установлен поклонный крест.

Как отмечает СКР, ранее по делам об участии в этом бою были осуждены семеро человек. В их числе ведомство называет фигуранта дела УНА-УНСО гражданина Украины Александра Малофеева - рецидивиста, на показаниях которого строилось обвинение против лидера УНА-УНСО Николая Карпюка и киевского журналиста и историка Станислава Клыха. В сентябре прошлого года Малофеев получил в особом порядке 14 лет строгого режима (с учетом приговора по предыдущему делу об убийстве и разбое в Новосибирской области - 24 с половиной года). Наряду с участием в бою у Улус-Керта ему также был вменен ряд эпизодов, относящихся ко времени первой чеченской войны. При этом свидетели по делу Карпюка - Клыха опровергли участие Малофеева в обеих чеченских войнах.

Из остальных осужденных известны имена жителя Ставропольского края Алаудина Меньлибаева и гражданина Ливии Сулеймана Ухейды. 16 августа Меньлибаеву дали 15, а Ухейде - 14 лет строгого режима. При этом первый из фигурантов, вероятно, ранее уже был осужден. Во всяком случае, в июне 2015-го сообщалось об отправке в Шатойский райсуд Чечни другого дела против него - об участии в бою с федералами у станицы Червленной в октябре 1999 года. Указывалось, что разбирательство пройдет в особом порядке. Однако информации о том, какой срок получил тогда Меньлибаев, насколько известно, не публиковалось.

Тунтуев также уже был осужден ранее. В 2008 году Верховный суд России приговорил его к 24 годам строгого режима как соучастника теракта 19 июля 2005-го в селе Знаменское, центре Надтеречного района Чечни. Тогда в результате взрыва заминированной машины погибли 14 человек, в том числе 10 милиционеров и один сотрудник ФСБ; еще 24 получили ранения.

Вместе с Тунтуевым осудили граждан Асланбека Витригова и Али Агамирзаева. Еще двое лиц, объявленные причастными ко взрыву, - Висхан Заитов и Супьян Арсанакаев - были убиты силовиками. Заитова называли командиром группировки и непосредственным исполнителем теракта в Знаменском, Арсанакаева - преемником убитого Заитова в качестве командира.

Как передавала НКО "Правовая инициатива", фабрикация нового дела против Тунтуева началась в прошлом году. Осужденный отбывал срок в ИК-6 в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. 26 мая 2015-го сотрудники колонии подвергли Тунтуева пыткам, требуя сознаться в том, что он в 2000-2005 годах участвовал в боях на территории Чечни и Дагестана. На другой день заключенный подписал явку с повинной.

Позже Тантуев пожаловался на пытки, однако медэкспертиза для освидетельствования причиненных ему травм проведена так и не была. Кроме того, под давлением администрации ИК-6 осужденный дважды отказывался от помощи адвокатов.

После заявления о пытках Тунтуева этапировали в Пятигорск. Там его допросили на полиграфе; после этого допроса следствие приостановили, а заключенного вернули в ИК-6. Сразу по возвращении, в феврале нынешнего года, Тунтуева на полгода перевели в помещение камерного типа - внутреннюю тюрьму колонии. Сообщалось, что там на него продолжают давить, избивая и угрожая изнасилованием и убийством.

18 мая "Правовая инициатива" обратилась в ЕСПЧ с жалобой на пытки Тунтуева, а также саботаж их расследования и воспрепятствование встречам осужденного с адвокатами. 7 июня жалобу зарегистрировали, а позже - коммуницировали.

После этого, 8 июля, Ковровский горотдел СКР возбудил дело о пытках Тунтуева. О завершении следствия "Правовая инициатива" не сообщала.

Между тем 13 июля "Медиазона" передала, что самому Тунтуеву предъявлено обвинение по новому делу.