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новость В суд ушло новое дело о бое с федералами при Улус-Керте в 2000 году

21.06.2017
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
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В суд ушло дело жителей Нефтекумского района Ставрополья Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева, которым вменяется участие в бою с федералами, произошедшем в 2000 году в лесу у чеченского горного аула Улус-Керт. Об этом во вторник вечером сообщил СКР.

Следствие вело управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу. В какой суд направлено дело, не уточняется; приговор другому гражданину, объявленному участником боя при Улус-Керте, зимой вынес Шатойский райсуд Чечни.

Обоим фигурантам вменяются часть 2 статьи 209 (участие в банде; от 8 до 15 лет колонии) и статья 317 УК (посягательство на жизнь военного; от 12 лет до смертной казни).

Согласно фабуле дела, Амангазиев и Валиев входили в отряд чеченских войск, которым командовали Шамиль Басаев и Хаттаб (ранее в других уголовных делах фигурировало название отряда - "Ногайский джамаат), и в составе этого подразделения 29 февраля - 1 марта 2000 года под Улус-Кертом участвовали в бою с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Как утверждается, они обстреливали федералов из автоматов Калашникова калибра 5,45 миллиметра.

Бой при Улус-Керте стал одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения.

Признают ли вину сами Амангазиев и Валиев, следственное ведомство не поясняет.

Ранее по делам о бое под Улус-Кертом был вынесен уже ряд приговоров разным лицам. По информации СКР, осуждены восемь человек. В частности, участие в этом бою вменялось фигурантам дела УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которые в действительности вовсе не бывали в Чечне до ареста.

26 июля 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Амангазиева и Валиева к девяти и семи годам строгого режима соответственно по делу о другом бое с федералами - в станице Червленной 4 октября 1999 года. Им вменялись те же часть 2 статьи 209 и статья 317 кодекса. По этому эпизоду осуждены уже около двух десятков человек. По крайней мере один из них, Алаудин Меньлибаев, в дальнейшем получил срок и по делу о бое при Улус-Керте.

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21.06.2017
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