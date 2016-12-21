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Замгенпрокурора Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по делу граждан Тенали Канаева и Шамиля Казбулатова, которым вменяется участие в бою с федералами в чеченской станице Червленной в 1999 году. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Дело направлено в Верховный суд Чечни.

Канаеву и Казбулатову вменена статья 317 УК (посягательство на жизнь военного; санкция вплоть до смертной казни). Согласно фабуле дела, обвиняемые в начале 1999 года вступили в вооруженное формирование "Ногайский джамаат", в составе которого участвовали в том числе в бою в Червленной.

Признают ли вменяемую вину сами Канаев и Казбулатов, Генпрокуратура не уточняет.

4 октября 1999 года 255-я мотострелково-пулеметная бригада из Волгограда начала штурм станицы Червленной Шелковского района Чечни. Отряд чеченских войск под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вступил в бой с агрессором. В результате 15 федералов были убиты, а еще 28 получили ранения.

Во вторник Генпрокуратура передавала, что Сыдорук направил в тот же суд другое дело - о бое с федералами, произошедшем в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Фигуранту, Максиму Понарьину, также вменена лишь одна статья 317 УК. Об отношении самого Понарьина к обвинению не сообщается.

Согласно фабуле дела, обвиняемый в составе чеченского отряда под командованием Басаева и Хаттаба 29 февраля - 1 марта 2000 года в лесу у горного аула Улус-Керт участвовал в бою с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Бой при Улус-Керте стал одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения. В начале июня нынешнего года сообщалось, что на месте боя будет установлен поклонный крест.

Ранее по делам об этих двух боях были осуждены свыше 20 человек. В частности, летом прошлого года сообщалось, что в суд направлено дело жителя Ставропольского края Алаудина Меньлибаева, которому вменялось участие в бою в Червленной. Какой срок он получил, СМИ, насколько известно, не передавали. 26 июля 2016-го по делу об этом же бое двое жителей Нефтекумского района Ставрополья - Фаизбек Амангазиев и Арслан Валиев - получили девять и семь лет строгого режима соответственно.

16 августа тот же Меньлибаев вместе с гражданином Ливии Сулейманом Ухейдой был осужден по делу о бое под Улус-Кертом. Меньлибаев получил 15, а Ухейда - 14 лет строгого режима.

1 ноября стало известно, что в суд направлено очередное дело, возбужденного по факту этого же боя. Его фигурант - Аюб Тунтуев, бывший сотрудник "антитеррористического центра" Чечни - службы безопасности главы подконтрольной Москве администрации страны Ахмата Кадырова. Тунтуев уже отбывает 24-летий срок по обвинению в причастности к теракту, совершенному в 2005 году в селе Знаменское Надтеречного района Чечни. О ходе или итогах разбирательства по новому делу охранника Кадырова не сообщалось.

В числе осужденных по этому же эпизоду был также фигурант дела УНА-УНСО гражданин Украины Александр Малофеев - рецидивист, на показаниях которого строилось обвинение против лидера УНА-УНСО Николая Карпюка и киевского журналиста и историка Станислава Клыха. В сентябре прошлого года Малофеев получил в особом порядке 14 лет строгого режима (с учетом приговора по предыдущему делу об убийстве и разбое в Новосибирской области - 24 с половиной года). Наряду с участием в бою у Улус-Керта ему также был вменен ряд эпизодов, относящихся ко времени первой чеченской войны. При этом свидетели по делу Карпюка - Клыха опровергли участие Малофеева в обеих чеченских войнах.