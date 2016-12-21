О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.257624.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.257624.html
Также: Чечня, Регионы, Право, Война, История, Россия, Общество, Политика

новость В суд ушли новые дела о боях в Чечне в 1999-2000 годах

21.12.2016
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
Реклама

Замгенпрокурора Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по делу граждан Тенали Канаева и Шамиля Казбулатова, которым вменяется участие в бою с федералами в чеченской станице Червленной в 1999 году. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Дело направлено в Верховный суд Чечни.

Канаеву и Казбулатову вменена статья 317 УК (посягательство на жизнь военного; санкция вплоть до смертной казни). Согласно фабуле дела, обвиняемые в начале 1999 года вступили в вооруженное формирование "Ногайский джамаат", в составе которого участвовали в том числе в бою в Червленной.

Признают ли вменяемую вину сами Канаев и Казбулатов, Генпрокуратура не уточняет.

4 октября 1999 года 255-я мотострелково-пулеметная бригада из Волгограда начала штурм станицы Червленной Шелковского района Чечни. Отряд чеченских войск под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вступил в бой с агрессором. В результате 15 федералов были убиты, а еще 28 получили ранения.

Во вторник Генпрокуратура передавала, что Сыдорук направил в тот же суд другое дело - о бое с федералами, произошедшем в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Фигуранту, Максиму Понарьину, также вменена лишь одна статья 317 УК. Об отношении самого Понарьина к обвинению не сообщается.

Согласно фабуле дела, обвиняемый в составе чеченского отряда под командованием Басаева и Хаттаба 29 февраля - 1 марта 2000 года в лесу у горного аула Улус-Керт участвовал в бою с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Бой при Улус-Керте стал одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения. В начале июня нынешнего года сообщалось, что на месте боя будет установлен поклонный крест.

Ранее по делам об этих двух боях были осуждены свыше 20 человек. В частности, летом прошлого года сообщалось, что в суд направлено дело жителя Ставропольского края Алаудина Меньлибаева, которому вменялось участие в бою в Червленной. Какой срок он получил, СМИ, насколько известно, не передавали. 26 июля 2016-го по делу об этом же бое двое жителей Нефтекумского района Ставрополья - Фаизбек Амангазиев и Арслан Валиев - получили девять и семь лет строгого режима соответственно.

16 августа тот же Меньлибаев вместе с гражданином Ливии Сулейманом Ухейдой был осужден по делу о бое под Улус-Кертом. Меньлибаев получил 15, а Ухейда - 14 лет строгого режима.

1 ноября стало известно, что в суд направлено очередное дело, возбужденного по факту этого же боя. Его фигурант - Аюб Тунтуев, бывший сотрудник "антитеррористического центра" Чечни - службы безопасности главы подконтрольной Москве администрации страны Ахмата Кадырова. Тунтуев уже отбывает 24-летий срок по обвинению в причастности к теракту, совершенному в 2005 году в селе Знаменское Надтеречного района Чечни. О ходе или итогах разбирательства по новому делу охранника Кадырова не сообщалось.

В числе осужденных по этому же эпизоду был также фигурант дела УНА-УНСО гражданин Украины Александр Малофеев - рецидивист, на показаниях которого строилось обвинение против лидера УНА-УНСО Николая Карпюка и киевского журналиста и историка Станислава Клыха. В сентябре прошлого года Малофеев получил в особом порядке 14 лет строгого режима (с учетом приговора по предыдущему делу об убийстве и разбое в Новосибирской области - 24 с половиной года). Наряду с участием в бою у Улус-Керта ему также был вменен ряд эпизодов, относящихся ко времени первой чеченской войны. При этом свидетели по делу Карпюка - Клыха опровергли участие Малофеева в обеих чеченских войнах.

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.12.2016

новость Новости по теме
06.12.2016 Лидер УНА-УНСО Карпюк этапирован во Владимирский централ →
01.11.2016 Бывший охранник Ахмата Кадырова идет под суд по делу о бое с федералами →
16.08.2016 В Чечне по делу о бое с федералами в 2000-м дали сроки до 15 лет →
27.07.2016 В Чечне по делу о бое с федералами в 1999-м дали сроки до 9 лет →
07.06.2016 В Чечне на месте гибели псковских десантников установят поклонный крест →
13.04.2016 Дело УНА-УНСО: свидетели не подтверждают участие Малофеева в войне →
29.09.2015 Фигурант дела УНА-УНСО Малофеев получил в сумме 24,5 года строгого режима →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
25694
Play own
Родная сторона защиты
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Карауловой дали 4,5 года
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
в блоге Исходя из закона
383
новость Бориса Миронова оштрафовали
Борис Миронов. Кадр RTVi
новость Чудновец оставили в колонии
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость В Краснодаре крестили Дзержинского
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
новость Песков: Диалог с США заморожен
Барак Обама и Владимир Путин
новость Москва: срок за участие в АТО
Кирилл Банецкий на Украине. Источник: moslenta.ru
новость Преступления в Сирии рассмотрит ООН
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
новость Террорист под наблюдением
Ордер на арест Аниса Амри. Фото: bbc.com
новость Обама предупредил Путина
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость Исламисты: Мы не убивали Карлова
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Шойгу: НАТО у границ
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
новость Тюрьма за брелок с видеокамерой
Брелок с видеорегистратором. Фото: vashacamera.ru
новость Силивончик вернулся в Белоруссию
Кирилл Силивончик в аэропорту Минска, 21.12.2016. Фото: svaboda.org
статья Убийство посла: мнения
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru