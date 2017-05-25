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ФСБ задержала в Москве четверых сторонников "Исламского государства", готовивших теракты в столице. Об этом сообщаетcя на сайте спецслужбы.

Как заявили в ФСБ, задержанные являются гражданами России и стран Центральной Азии. Их имена не называются. По версии спецслужбы, они готовили теракты на объектах транспортной инфраструктуры Москвы.

Правоохранители утверждают, что предполагаемыми террористами руководили из Сирии, а после совершения теракта члены группы планировали туда уехать, чтобы принять участие в боевых действиях.

При обысках у предполагаемых террористов, говорится в сообщении ФСБ, была найдена лаборатория по производству взрывчатки, готовое самодельное взрывное устройство и компоненты к нему, автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видезаписи "экстремистской и террористической направленности".

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во четверг днем, передает Интерфакс, сотрудники спецслужб нашли в одной из квартир на юго-западе Москвы, сдаваемой центральноазиатским мигрантам, предмет, похожий на взрывное устройство. Силовики проверяли дома на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе. Кроме того, в квартире была найдена литература "Хизб ут-тахрир". Четверых мужчин, проживавших в квартире, задержали для проверки на причастность к преступлениям и принадлежность к "экстремистским организациям". Как уточняет ТАСС, подозрительный предмет был найден в жилом доме по адресу Новопеределкинской, 14, строение 1. При этом пришлось вызывать экстренные службы и эвакуировать людей из здания.

15 мая ФСБ сообщила о задержании в Башкортостане предполагаемого вербовщика ИГ. По данным ФСБ, мужчина вовлекал жителей региона в деятельность ИГ и способствовал их выезду в Сирию. Задержанному вменили статью 205.1 УК (содействие террористической деятельности).

26 апреля спецслужба отчиталась о задержании в Южно-Сахалинске двух мужчин, которые якобы были сторонниками ИГ и готовили резонансный теракт "на объекте массового пребывания людей". Один из подозреваемых был гражданином России, другой - выходцем из одной из стран Центральной Азии.