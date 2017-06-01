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новость Прокурор попросила признать виновными всех подсудимых по делу об убийстве Немцова

01.06.2017
Памятник Борису Немцову. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Памятник Борису Немцову. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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В Московском окружном военном суде в прениях по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова выступила сторона обвинения. Прокурор Мария Семененко попросила присяжных признать виновными всех подсудимых, сообщает "Медиазона".

По мнению Семененко, вина Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева в совершении заказного убийства и незаконном обороте оружия в составе организованной группы доказана в полной мере.

"Совокупность доказательств позволяет уверенно и однозначно утверждать, что все подсудимые причастны к совершению преступления, - заявила прокурор. - Есть и другие, причастные к делу, они пока не установлены. Но лишних на скамье подсудимых нет".

Семненко призвала присяжных вынести вердикт "виновны и снисхождения не заслуживают".

Сторона потерпевших и защита выступят в прениях во вторник, 6 июня.

На предыдущем заседании завершилось судебное следствие. Судья Юрий Житников удалил из зала до конца прений вступившего с ним в перепалку Эскерханова. Ходатайства о возвращении его, а также удаленных ранее братьев Губашевых судья отклонил. Таким образом, в зале остаются лишь двое подсудимых - Дадаев и Бахаев.

Слушания по существу дела продолжаются с 3 октября 2016 года. Обвинение поддерживают гражданские прокуроры Семененко и Алексей Львович, а также военный прокурор по фамилии Богданов.

Подсудимым инкриминированы пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу - смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру - пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов считаются непосредственными пособниками Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также "иных неустановленных лиц" выделены в отдельное производство.

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