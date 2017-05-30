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новость Уфа: студента из Ганы депортируют за выступление на богослужении протестантов

30.05.2017
Октябрьский райсуд Уфы. Фото: ufainfo.ru
Октябрьский райсуд Уфы. Фото: ufainfo.ru
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Судья Октябрьского райсуда Уфы Эльвира Кадырова оштрафовала студента из Ганы Гидеона Оусу на 2 тысячи рублей и постановила выдворить его из России за выступление на богослужении протестантской церкви "Исход". Постановление, вынесенное 27 мая, во вторник опубликовал на своей ФБ-странице московский адвокат и епископ Евангелическо-лютеранской церкви аугсбургского исповедания Константин Андреев.

Иностранец был объявлен виновным по части 2 статьи 18.8 КоАП (несоответствие заявленной цели въезда иностранца в Россию фактически проводимой деятельности).

Оусу отправлен в спецприемник для иностранцев.

Африканец учится на экономиста в Петербургском институте гуманитарного образования. В Уфу он приехал на выходные в гости к знакомому пастору. Вечером в пятницу полицейские задержали Оусу прямо во время богослужения, за то что тот выступил за кафедрой.

Во многих протестантских конфессиях на богослужениях к единоверцам обращаются не только проповедники, но и рядовые члены общины. Однако полицейские заявили, что Оусу, произнеся речь за кафедрой, выступил в качестве проповедника, тогда как заявленной целью его прибытия в Россию является учеба.

Судья Кадырова поддержала доводы силовиков.

Заседание в субботу проходило без адвоката и даже без профессионального переводчика с английского; роль переводчика по просьбе Кадыровой исполнял один из членов общины, прибывших поддержать товарища.

"В описательной части постановления содержится не поддающаяся трезвому пониманию формулировка виновности лица", - заметил Андреев. Формулировка выглядит так: "В судебном заседании Оусу Гидеон вину в совершенном правонарушении признал, пояснил, что он является христианином и приехал в Уфу к другу".

Африканец решил не обжаловать решение, говорится в публикации. Он согласен вернуться на родину.

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30.05.2017
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