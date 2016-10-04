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новость Антикиевская Русь

Подмосковный суд обязал снести церковь Киевского патриархата в Ногинске
04.10.2016
Украинские клирики с адвокатом и верующими у Мособлсуда. Фото с ФБ-страницы Святослава Скорохода
Украинские клирики с адвокатом и верующими у Мособлсуда. Фото с ФБ-страницы Святослава Скорохода
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Коллегия Мособлсуда в понедельник оставила в силе решение, обязывающее Богородскую епархию Украинской православной церкви Киевского патриархата за собственный счет снести свой Свято-Троицкий храм в Ногинске. Об этом сообщил на своей ФБ-странице иеромонах Святослав Скороход.

Решение Ногинского горсуда Подмосковья, которое пытались обжаловать клирики, вступило в законную силу. Церковь должна быть снесена в течение четырех месяцев.

"На прощание мы единодушно сказали судьям, что все равно на этом не остановимся, а будем искать правды в высших эшелонах власти", - заметил у себя в Фейсбуке митрополит Богородский Адриан Старина.

С иском о сносе церкви в суд обратилась администрация Ногинского района. Однако украинские клирики отмечали, что действительным инициатором разбирательства выступала РПЦ. По словам Старины, Ногинский горсуд "выполнял заказ некоей теневой организации, а конкретнее - Московской епархии РПЦ Московского патриархата".

Митрополит указал на нарушения, допущенные как городским, так и областным судами. В частности, повестки на рассмотрение апелляции клирики не получили, на сайте Мособлсуда информация о слушаниях опубликована также не была, а ни один из телефонов, по которым звонили в суд украинские священники, не работал. О назначенных слушаниях они узнали лишь случайно.

В ходе рассмотрения апелляции одна из членов судейской коллегии не дала адвокату клириков Татьяне Горюновой возможности изложить все нарушения, допущенные судом первой инстанции. "Все ее доказательства, подтверждающие нарушения, судья называла политическими амбициями", - заметил Старина. Доводы самого митрополита коллегия также выслушать не пожелала.

При этом накануне заседания на адвоката Горюнову было совершено нападения. Когда она вечером возвращалась домой, неизвестные открыли по ней стрельбу из машины. Затем юристу звонили и угрожали расправой, если она не прекратит защищать украинских клириков.

"К сожалению, все украинское (в России. - Ред.) систематически подчищается и уничтожается, - заключил свой пост иеромонах Скороход. - Сегодня резонансное решение о снесении храма, до этого закрытие украинской библиотеки и ликвидация единой централизованной украинской организации "Украинский конгресс России".

Богородская епархия УПЦ КП охватывает территорию Москвы и Московской области. Ее епархиальный центр - Ногинск (бывший Богородск). По информации УНИАН, Свято-Троицкий храм - единственное культовое сооружение УПЦ КП в России. Между тем украинская Википедия сообщает о двух церквях епархии - это Свято-Троицкая церковь в Ногинске на улице Советской Конституции и домовая церковь при 7-й горбольнице в Москве. При этом Старина в своем посте написал, что УПЦ КП обязали снести новую церковь, расположенную не на улице Советской Конституции, а на улице Жарова.

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04.10.2016

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